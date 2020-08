बॉलीवुड एक्टर आमिर खान तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी एमीन एर्दोगन से मुलाकात को लेकर विवादों में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर को लेकर उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने आमिर खान के एक पुराने बयान को लेकर उनपर हमला बोला है। कंगना ने उनको कंट्टरपंथी तक कहा है।

दरअसल साल 2012 में आमिर खान ने tanqeed नाम की एक वेबसाइट को इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने धर्म को लेकर अपनी निजी बातें शेयर की थीं। इसी इंटरव्यू में आमिर खान ने कहा था कि मेरी पत्नियां हिंदू हो सकती हैं लेकिन मेरे बच्चे इस्लाम का ही पालन करेंगे। कंगना ने इसी बयान को लेकर आमिर खान को आड़े हाथों लिया है।

कंगना रनौत ने आमिर खान को टैग करते हुए उस इंटरव्यू के लिंक को शेयर किया है। कंगना ने ट्विटर पर लिखा, ‘हिंदू+मुस्लिम = मुस्लिम। ये तो कट्टरपंथी है।’ कंगना ने लिखा, ‘विवाह का परिणाम केवल जीन और संस्कृतियों का ही नहीं बल्कि धर्मों का भी मिश्रण है। बच्चों को अल्लाह की इबादत भी सिखाएं और श्रीकृष्ण की भक्ति भी। यही सेकुलरिज्म है न?’

इसी कड़ी में कंगना ने एक और ट्वीट किया। कंगना ने आमिर खान से सवाल पूछते हुए लिखा, ‘आप तो सबसे ज़्यादा टॉलरेंट थे। आप कब से हिंदुइज्म के लिए इंटॉलरेंट हो गए? हिंदू माताओं की संतानें जिनकी रगों में श्री कृष्ण और श्री राम का खून बह रहा है। सनातन धर्म, भारतीय सभ्यता, यहाँ की संस्कृति जिनकी धरोहर है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाम को फ़ॉलो करेंगे, ऐसा क्यूों?’

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 17, 2020