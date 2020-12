बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय रहती हैं। वो हर समसामयिक मुद्दे पर अपने विचार सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकट करती हैं। कंगना रनौत ने अब ट्विटर पर एक वीडियो अपलोड की है जिसमें वो बर्फीले पहाड़ों पर बर्फ के साथ मस्ती करती हुई नजर आ रही हैं।

वीडियो में कंगना रनौत कह रही हैं,’मेरी राख को गंगा में मत बहाना, हर नदी सागर में जाकर मिलती है, मुझे सागर की गहराईयों से डर लगता है। मैं आसमान को छूना चाहती हूं, मेरी राख को इन पहाड़ों पर बिखेर देना, जब सूरज उगे तो मैं उसे छू सकूं। जब मैं तन्हा होऊं तो चांद से बातें करूं, मेरी राख को उस क्षितिज पर छोड़ देना।’ कंगना रनौत के इस ट्वीट पर यूजर्स की तरह-तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं।

श्रद्धा शर्मा नाम की ट्विटर यूजर ने लिखा है,’राख तुम अपने पास ही रखो, हमें हमारे किसान चाहिए।’ एक अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा है,’आजकल सेक्युलर होती जा रही है भक्तों की कुटाई के बाद।’ आशीष पटेल नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है,’शानदार अभिनेत्री, सामाजिक कार्यकर्ता, कवि, फैशन आईकॉन एक औरत में इतनी सुंदरता और प्रतिभा। पर दिलजीत में तो सिर्फ एक ही टैलेंट है। मुझे समझ में नहीं आता वो हीरो कैसे बन गया।’

Wrote a new poem called Rakh ( राख़ ) got inspired while hiking, do watch when you can pic.twitter.com/FdMeQ1TYxY

