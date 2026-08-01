दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन के दौरान कई लोगों के भद्दे और अपमानजनक वीडियोज सामने आए थे, जिनमें वह लोग पीएम मोदी को गाली देते और उनके बारे में शर्मनाक बातें करते दिखाई दिए थे। एक कम उम्र की लड़की का एक वीडियो सामने आया था जो बेहद शर्मनाक था।
उस वीडियो में वह लड़की लगातार पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां को गालियां देती और उनके बारे में भद्दी टिप्पणियां करती दिखाई दी थी, बाद में उस लड़की पर एफआईआर भी की गई। इस लड़की का नाम रुचिका सिंह बताया जा रहा है।
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बाद में उस लड़की ने माफी मांगने का वीडियो जारी करते हुए कहा कि उसने ऐसा अपने दोस्तों के कहने पर किया था। अब इस बारे में कंगना रनौत ने रिएक्शन देते हुए कहा है कि हमें अपनी बच्चियों को बचाने की जरूरत है। ऐसा क्यों होता है कि हमारी बेटियां ही जल्दी बहकावे में आ जाती हैं।
कंगना का पीएम को गाली देने वाली लड़की पर बयान
कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पर उस लड़की के वीडियो का फोटो साझा करते हुए कैप्शन में लिखा- ये मुश्किल से 15 साल की है, ये खुद बोल रही है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी मोदी जी के खिलाफ कुछ पोस्ट नहीं किया, लेकिन उस दिन उसके दोस्त उसे वहां ले गए और लोगों ने उसे गाली देने के लिए उकसाया। आओ अपने बच्चों को इन दुष्ट नारीवादियों और शैतानी वामपंथियों से बचाओ, हमें अपने बच्चों को इनसे बचाना होगा।
बुर्का पहनने वाली लड़की ने प्रदर्शन नहीं किया
एक्ट्रेस ने अपनी बात पूरी करते हुए लिखा- ‘खुद ध्यान दो कि एक भी स्कार्फ/बुर्का वाली ने भोंडा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन हमारी बेटियां इतनी आसानी से बहकावे में आ जाती हैं, ऐसा क्यों? हम एक समाज के रूप में कहीं न कहीं असफल हो रहे हैं। हमें अपने अंदर झांककर अपने विचारों और भावनाओं की जांच करनी चाहिए। हमें अपनी बेटियों की रक्षा करनी चाहिए।’
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पीएम को गाली देने वाली लड़की ने मांगी माफी
एफआईआर होने के बाद लड़की ने माफी मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसमें उसने कहा कि ‘मैं सीपी गई थी अपने दोस्तों के साथ, फिर वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था। वहां ग्रुप बने हुए थे बहुत सारे और वो लोग बहुत चीजें बोल रहे थे। बहुत गाली दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को, और उन्होंने कहा कि तुम भी बोलो। तो उनके इंफ्लुएंस में आकर मैंने बहुत चीजें बोली।’
‘मैं सिर्फ 15 साल की हूं, मैंने जो करा वो माफी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीजे बोली हैं लेकिन ये मेरी पहली और आखिरी गलती है, मैं फिर ऐसा नहीं करूंगी। मैं पूरे देश से माफी मांगती हूं। मैं बहुत शर्मिंदी हूं। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज।’
पीएम मोदी का बेटियों के गाली देने पर क्या कहा
पीएम नरेंद्र मोदी ने 31 जुलाई को अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने उन सभी लोगों को माफ करने की बात बोली। पीएम का कहना है कि ये सब उनके बच्चे हैं, गलती हो जाती है। मैं उन्हें माफ करता हूं।
उन्होंने कहा कि समाज में आक्रोश को वह समझते हैं कि हमारी बेटियां इस तरह की भाषा कैसे बोल सकती हैं लेकिन समय है इन बच्चों सही राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं और इन्हें राह दिखाना हमारा काम है।