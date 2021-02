बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, वह अक्सर समसामयिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखती नजर आ जाती हैं। कंगना रनौत ने किसान आंदोलन को लेकर भी मुखरता के साथ अपनी बात ट्विटर पर रखी थी। हालांकि, इस दौरान उनकी सिंगर दिलजीत दोसांझ के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई।

एक्ट्रेस अक्सर फिल्म इंडस्ट्री पर कई तरह के आरोप लगाती नजर आ जाती हैं, नेपोटिज्म जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने कई बार खुलकर बात की है। मंगलवार (16 फरवरी) को कंगना ने एक ट्वीट किया, जिसमें एक बार फिर से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर कई तरह के आरोप लगाए हैं।

एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut Twitter) ने ट्वीट करते हुए लिखा, “फिल्म इंडस्ट्री ने मेरा मजाक उड़ाया, उन्होंने गैंग बनाकर मेरे खिलाफ केस दर्ज करवाए और अभी भी करवा रहे हैं लेकिन मैं पीछे नहीं हटी। मैंने उन्हें जहां चोट पहुंचाई है, उससे वो कभी उबर नहीं पाएंगे। ट्विटर ने भी मुझे दबाने की कोशिश की, लेकिन अब उसका समय भी खत्म हो गया है।”

कंगना रनौत (Kangana Ranaut Tweet Viral) ने आगे लिखा, “सच्चाई की ताकत और व्यक्तित्व की मजबूती से एक अकेला बड़े-बड़ों को चैलेंज कर सकता है।” कंगना रनौत के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बता दें, हाल ही में कंगना रनौत के एक ट्वीट को लेकर विवाद खड़ा हो गया था, जिसके बाद ट्विटर ने उसे डिलीट कर दिया था। वहीं, अब हाल ही में कंगना रनौत स्वदेशी ‘कू ऐप’ पर सक्रिय हो गई हैं।

Film industry mocked me, ganged up n still filing cases but i demolished them, they will never be able to recover from where I hit them, @Twitter bullied and suppressed me,it’s time is also up, with the power of honesty n strength of character an individual can challenge giants.

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 16, 2021