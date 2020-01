Kangana Ranaut: मेघना गुलजार निर्देशित ‘छपाक’ की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण पिछले कुछ दिनों से किसी ना किसी वजह से चर्चा में बनी हुई हैं। फिल्म में दीपिका पादुकोण ने एसिड अटैक सर्वाइवर की भूमिका निभाई हैं। हाल ही में एक्ट्रेस फिल्म के प्रोमोशन को लेकर Tik Tok पर एक वीडियो शेयर किया था जो काफी वायरल हुआ और लोगों ने ट्रोल करते हुए खरी खोटी सुनाई थी। अब इस वीडियो को लेकर एक चैनल को दिए इंटरव्यू में पंगा एक्ट्रेस कंगना रनौत ने नाराजगी जाहिर की है।

दरअसल उस वीडियो में दीपिका ने मेकअप आर्टिस्ट फैबी को अपनी तीन फिल्मों के लुक का चैलेंज दी थीं जिसके लिए अपनी तीन फिल्मों- ओम शांति ओम, पीकू और छपाक को चुना था। लोगों ने इस वीडियो पर कहा था कि यह फिल्म मेकअप के बारे में नहीं बल्कि एक संवेदनशील मुद्दे के उपर था। चूंकि कंगना की बहन रंगोली चंदेल पर भी एसिड अटैक हो चुका, लिहाज कंगना को भी ये वीडियो रास नहीं आया और दीपिका को हर्ट करने के लिए माफी मांगने को कहा है।

कंगना ने वीडियो को असंवेदनशील बताते हुए कहा- आगे कहा है कि काफी असंवेदनशील वीडियो था और मैं उम्मीद करती हूं कि दीपिका के पास इसे बनाने का कोई ना कोई कारण होगा। हालांकि कंगना ने इसके लिए मार्केटिंग टीम के तरीके का जिक्र करते हुए कहा, कभी कभी प्रोमोशन के दौरान मार्केटिंग टीम ना चाहते हुए भी असंवेदनशील काम कर जाती है। उन्होंने आगे कहा है- मुझे लगता है कि इस तरह की असंवेदनशीलता के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए क्योंकि गलतियां इंसानों से ही होती है। वहीं जेएनयू मसले पर बोलते हुए दीपिका के बारे में कहा कि महिलाओं को महिलाओं का समर्थन करना चाहिए। लेकिन दीपिका ने जो किया मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूं।

No @deepikapadukone.This promo isn’t cool or cute. It’s insensitive & ghastly.

The movie wasn’t about you & your make up. It was about a woman scarred for life.And victims like her,whose marks can’t be wiped off,unlike your make up.

You lost the plot,alas. https://t.co/9Zt8XEmSqI

— Smita Barooah (@smitabarooah) January 18, 2020