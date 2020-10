Kangana Ranaut: सोशल मीडिया पर शिवसेना लीडर संजय राउत और कुणाल कामरा की साथ बैठे एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में कुणाल और संजय राउत के सामने टेबल पर छोटे छोटे बुल्डोजर मॉडल पड़े हैं। कंगना रनौत ने इस तस्वीर को देख कर रिएक्ट किया है। कंगना ने इस तस्वीर को अपने घर को बीएमसी द्वारा बुल्डोजर से तोड़ने की घटना के साथ जोड़ते हुए कहा है-मेरे घर के अवैध विध्वंस का ऐसा मजाक?

कंगना ने एक ट्वीट रीपोस्ट कर कैप्शन में लिखा- ‘भले ही मुझे बड़े पैमाने पर परेशान किया गया हो। मुझे इमोशनली, फाइनेंशियली और मेंटली तौर पर तोड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन यहां महाराष्ट्र सरकार की अक्षमता और राजनीति दिखाई देती है, उनकी मासूमियत उजागर होती है। मेरे घर के अवैध विध्वंस का ऐसा मजाक? इससे सब साफ होता है।’

कंगना के इस पोस्ट को देख कर उनके फैंस सामने आकर उन्हें सपोर्ट करने लगे। एक यूजर ने लिखा- ‘आपके पास धन दौलत की कमी तो है नही। जो गरजता है वो बरसता है, उन्होंने आपका मकान तोड़ के बहुत बड़ा नाम नहीं कमा लिया है। होता ये है कि दुश्मन सिर्फ बाधा डाल सकता है किसी का लक्ष्य नहीं छीन सकता है। अगर आप सही करते हैं तो आपके साथ ईश्वर है, ईश्वर ही किसी को नीचे या ऊपर कर सकता है।’

माधव शर्मा नाम से वेरिफाइड अकाउंट यूजर ने कहा- ‘वे अधर्म और गुंडागर्दी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इससे बदतर कुछ नहीं हो सकता। या हो सकता है। अक्षम सरकार।’ एक यूजर ने कहा- हम ड्रग्स के खिलाफ हैं। मनोज अग्रवाल नाम के यूजर ने कहा- ‘आज संजय राउत पॉवर में है तो जोकर के साथ मिलकर कंगना जी, आपकी हंसी उड़ा रहा है। लेकिन वक्त जरूर बदलता है, जब वक़्त बदलेगा तब हम इसपे हंसेंगे, और यह होना है। कर्मा अपना काम करता है। ‘

Even though I faced massive harassment,financial losses, mental and emotional torture but Maharashtra government’s incompetence and political innocence stands exposed so my struggles were all worth it, such mockery of illegal demolition of my house validates my claims about them. https://t.co/VYpUxtawxC

