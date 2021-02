अभिनेत्री कंगना रनौत और स्वरा भास्कर के बीच का ट्विटर वॉर कुछ नया नहीं है। दोनों अक्सर एक-दुसरे के ट्वीट्स पर टिप्पणी करना नहीं भूलती। अब एक बार फिर स्वरा भास्कर ने कंगना रनौत पर ताना मारा है। कंगना रनौत ने ट्विटर पर कहा कि वो दीपिका और आलिया नहीं हैं बल्कि अकेली ऐसी अभिनेत्री हैं जिसने आइटम नंबर करने से इंकार किया है। बस फिर क्या था! स्वरा भास्कर ने उन्हें उनके ही एक आइटम नंबर की याद दिला दी जो उन्होंने फिल्म, ‘रज्जो’ में किया था। दरअसल कंगना ने यह ट्वीट मध्यप्रदेश कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे सुखदेव पानसे के एक बयान पर किया था और उन्हें मूर्ख भी बताया था।

सुखदेव पानसे के कंगना रनौत को ‘नाचने गाने वाली लड़की’ कह डाला था। इस पर कंगना रनौत ने ट्वीट किया, ‘ये जो कोई भी मूर्ख है, नहीं जानता है कि मैं दीपिका, कैटरीना या आलिया भट्ट नहीं हूं.. मैं अकेली ऐसी हूं जिसने आइटम नंबर करने से इंकार कर दिया, खान, कुमार जैसे बड़े हीरो की फिल्म करने से इंकार कर दिया। इस वजह से बॉलीवुड के गैंग, मर्द- औरत मेरे खिलाफ हो गए। मैं एक राजपूत महिला हूं। मैं कमर नहीं हिलाती, हड्डियां तोड़ती हूं।’

कंगना के इस ट्वीट को शेयर करते हुए स्वरा भास्कर ने एक ट्वीट किया। ट्वीट के साथ उन्होंने कंगना रनौत पर फिल्म, ‘रज्जो’ में फिल्माया गया एक आइटम नंबर भी शेयर किया और लिखा, ‘फिल्म रज्जो में तुम्हारा ‘आइटम नंबर’ बहुत पसंद आया था। तुम बहुत अच्छी परफॉर्मर और डांसर हो कंगना..तुम्हारे अगले परफॉर्मेंस का इंतज़ार रहेगा।’

https://t.co/pKmql3bO3x

Loved your dancing in this ‘item number’ in the film Rajjo.. you are a great performer and great dancer Kangana.. looking forward to your next! https://t.co/nebnYv3BH1

— Swara Bhasker (@ReallySwara) February 22, 2021