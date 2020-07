Kangana Ranaut: बेबाक कंगना रनौत हर एक मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं। पिछले दिनों एक्ट्रेस ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में और नेपोटिज्म को लेकर खुलकर अपनी राय प्रकट की थी। वहीं एक बार फिर से कंगना रनौत ने साधु लिंचिंग पर अपनी चिंता और गुस्से का इजहार किया है। कंगना टीम के ऑफीशियल अकाउंट से एक पोस्ट सामने आया है। पोस्ट में मेरठ साधु लिंचिंग पर कमेंट किया गया है।

पोस्ट में कंगना की तरफ से लिखा गया- ‘एक और साधु लिंचिंग की घटना। जिस साधु ने भगवा रंग पहना हुआ था उसके साथ लिंचिंग। इस तरह की घटना से हमारे देश की शांति भंग हो जाएगी। साधुओं का अभिशाप लगेगा। अगर हमनें इन निर्दोष साधुओं की हत्या नहीं रोकी तो पापा हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा।’ बता दें, मेरठ से पहले महाराष्ट्र के पालघर में भी ऐसी ही घटना सामने आई थी, जिसमें दो साधुओं की लिंचिंग का मामला सामने आया था। उस मामले में भी कंगना ने ट्वीट किया था। वह घटना अप्रैल के महीने में घटी थी।

कंगना ने ट्वीट कर कहा था- पालघर मोब लिचिंक बहुत ही दिल दहला देने वाली थी। कंगना ने इसका बहुत विरोध जताया था। 16 अप्रैल को जूना अखाड़ा के दो साधुओं लाठी से खूब पीटा गया था। इस बीच उन्होंने प्राण त्याग दिए थे।

Another Sadhu lynched for wearing saffron color, the curse of these sanyasis will destroy every little hope we have of a peaceful country, we will continue to suffer if we don’t stop killings of innocent spiritual seekers https://t.co/4vRaNoC9L8

— Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) July 16, 2020