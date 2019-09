Kangana Ranaut: मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल ने ट्विटर पर एक नई बहस छेड़ दी है। बहस उम्रवाद को लेकर हो रही है वह भी एक फिल्म के बहाने जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। यह बहस तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर स्टारर फिल्म सांड की आंख (Saand Ki Aankh) को लेकर उठी है जिसमें अब वेटरन एक्ट्रेस नीना गुप्ता भी कूद पड़ी हैं। संदर्भित फिल्म में तापसी और भूमि एक ऐसे किरदार को निभा रही हैं जो उनकी वास्तविक उम्र से कहीं ज्यादा है। 60 साल की उम्र के उपर की भूमिका करने को लेकर रंगोली ने दोनों पर काफी तंज कसा है। रंगोली ने यहां तक कहा कि सांड की आंख पहले उनकी बहन कंगना को ऑफर की गई थी जिसे करने से उन्होंने साफ इंकार कर दिया था। इस बाबत रंगोली ने कई मीडिया रिपोर्ट्स के लिंक को भी टैग किया है।

Dear Nikhil it’s heartbreaking to see how our media first killed MeToo in India now making a joke out of feminism, Vikas Bahl and the director of this movie wanted Kangana to do this film, she clearly told them to cast older woman and fight agism and sexism in Bollywood…(contd) https://t.co/b9OYntv9f8 — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) September 24, 2019

रंगोली ने लिखा, यह फिल्म (saand ki aankh) पहले कंगना को ऑफर हुई थी लेकिन उन्होंने इसको करने से इंकार करते हुए कहा कि इस भूमिका के लिए किसी उम्रदराज एक्ट्रेस को लेना चाहिए। रंगोली के मुताबिक कंगना ने तब फिल्म के लिए विकास बहल और इसके डायेरक्टर को वेटरन एक्ट्रेस नीना गुप्ता और राम्या कृष्णन को कास्ट करने के लिए कहा था। वहीं नीना गुप्ता ने भी अपनी बात ट्विटर पर रखते हुए लिखा है- हाँ, मैं भी इस के लिए हमारी उम्र के रोल के बारे में सोच रही थी। कम से कम हमसे करा लो भाई।

Neena ji Kangana was offered this movie and she loved the true story of Grandmom’s achievements she suggested yours and Ramya Krishnan ma’am’s name for lead roles but these men can’t remove deeply rooted sexism from their filthy brains … https://t.co/f81LXDE5hg — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) September 24, 2019

नीना के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए रंगोली ने लिखा- नीना जी कंगना को इस फिल्म की पेशकश की गई थी और उन्हें ग्रैंडमॉम की उपलब्धियों की सच्ची कहानी काफी पसंद आई थी, और भूमकाओं के लिए उन्होंने आपका और राम्या कृष्णन नाम सुझाया था, लेकिन ये लोग अपने गंदे दिमाग से गहरी सेक्सुअलिटी को नहीं हटा सकते हैं।

(contd)…Even today Kangana feel Ramya krishnan and Neena Gupta ji would have been a far better option, and they have a great market value, why can’t they be mainstream actresses ??when I call these people sasta ….(contd) — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) September 24, 2019

बता दें की ट्विटर पर फिल्म में तापसी और भूमि की भूमिकाओं को लेकर लोगों में दो फाड़ हो चुका है। किसी को उनके रोल अच्छे लग रहे हैं तो किसी को इस रोल के लिए किसी उम्रदराज एक्ट्रेस के होने की बात कह रहा है। फिल्म में 60 साल की भूमिका के लिए तापसी और भूमि के होने पर यूजर्स असंतोष जता रहे हैं।

This movie is a massive disservice to achievers like @realshooterdadi and @shooterdadi as the movie is based on their lives. Both started their careers after crossing 60 shattering all stereotypes surrounding gender and age becoming role models to all women in the country… — Nikhil Sharma (@snikhil445) September 23, 2019

लोगों का कहना है कि सांड की आंख शूटर चंद्रो और प्रकाशी तोमर की कहानी है जिन्होंने 60 साल की उम्र में अपनी ट्रेनिंग शुरू की। इस उम्र तक शूटिंग का शौक नहीं था। लिहाजा किसी उम्रदराज अभिनेत्री से यह रोल कराया जाता तो अच्छा होता।

