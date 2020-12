मां दुर्गा ने मुझे चुना है- मंदिर बनवाने का ऐलान करते हुए बोलीं कंगना रनौत

हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखने वालीं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक नया ऐलान किया है। ‘क्वीन’ एक्ट्रेस कंगना ने एक पोस्ट किया है जिसमें वह अपने फैंस को बता रही हैं कि वह जल्द ही एक विशाल मंदिर का निर्माण करने वाली हैं। कंगना ने इस दौरान कहा कि इस शुभ काम के लिए मां दुर्गा ने उन्हें चुना है। एक्ट्रेस कंगना के इस पोस्ट पर लोगों ने ढेर सारे रिएक्शन देने शुरू कर दिए हैं। कंगना के फैंस तो उन्हें इस खबर के ऐलान के बाद काफी सपोर्ट करते दिख रहे हैं।

कंगना रनौत ने अपने पोस्ट में लिखा- ‘माँ दुर्गा ने मुझे अपने मंदिर का निर्माण करने के लिए चुना है, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो बनाया है वह उनकी उपलब्धियों पर एक पैबंद नहीं है। देवी मां बहुत दयालु है, वह हमारे इस भाव को स्वीकार करेंगी। किसी दिन मैं एक ऐसा मंदिर बनाना चाहती हूं जो बेहद सुंदर होगा और वहां मां की महिमा होगी। ये हमारी सभ्यता के लिए होगा। जय माता दी।’

कंगना के इस पोस्ट को देख कर एक्ट्रेस के फैंस कहने लगे- ‘हमारी हिमाचल गर्ल पर हमें गर्व है। बहुत अच्छे विचार।’ तो किसी ने कहा- ‘ये बंदी ट्रूली लेजेंड है। एक ने कहा- ‘जो करना है करो एक नारी सभी लिब्रल्स पर भारी।’ तो कोई जैकारा लगाने लगा औऱ बोला- ‘जयकारा शेरावाली दा, बोलो सांचे दरबार की जय।’ इस बीच कई फैंस कंगना के लिए कहने लगे-कंगना हमारी हीरो हैं। एक यूजर ने कहा- कंगना जी आप मंदिर बनाओ, जब हम हिमाचल आएंगे तो जरूर मंदिर में माथा टेकने आएंगे।

Maa Durga chose me to build her temple, what our ancestors built for us it is not a patch on their achievements Devi is very kind to accept this humble abode but someday I wish to build a temple that will match up to her glory and our great civilisation. Jai Mata di. pic.twitter.com/KuWxItSSCE

