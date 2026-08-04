इस वक्त उधयनिधि स्टालिन की एक्टर और मुख्यमंत्री विजय और एक महिला अभिनेत्री की दोस्ती को लेकर की गई कथित टिप्पणी को लेकर विवाद गरमाता जा रहा है। स्टालिन इस वक्त डबल मिनिंग वाले कमेंट के आरोप में विवादों में घिरे हुए हैं। इस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। उनकी टिप्पणी पर फिल्म इंडस्ट्री की कई हस्तियों ने कड़ी नाराजगी जताई है। इनमें कंगना रनौत, खुशबू सुंदर, चिन्मयी श्रीपादा और वरिष्ठ अभिनेत्री अंबिका शामिल हैं।

तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उधयनिधि स्टालिन को मंगलवार को उस बयान के बाद गिरफ्तार किया गया, जो उन्होंने कावेरी जल विवाद को लेकर डीएमके के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिया था। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी टिप्पणी को मुख्यमंत्री विजय और उनकी करीबी मानी जाने वाली एक तमिल अभिनेत्री से जोड़कर देखा गया।

कंगना रनौत ने क्या कहा?

कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कानूनी कार्रवाई का स्वागत किया। उन्होंने लिखा, “सार्वजनिक मंच पर गंदी गालियां, दोहरे अर्थ वाले अश्लील और भद्दे मजाक किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किए जा सकते। श्री स्टालिन को इस अपराध के लिए जेल भेजा गया। अब भले ही उन्हें जमानत मिल गई हो, लेकिन यह एक अच्छी मिसाल है।”

खुशबू सुंदर ने की माफी की अपील

अभिनेत्री और भाजपा नेता खुशबू सुंदर ने उधयनिधि स्टालिन की कथित टिप्पणी को “भद्दी, सस्ती और बेहद अपमानजनक” बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, “अगर ऐसी सोच रखने वाले लोग किसी राजनीतिक दल का नेतृत्व करना चाहते हैं और भविष्य में राज्य चलाने का सपना देखते हैं, तो भगवान ही बचाए।”

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खुशबू ने कहा कि महिलाओं को कभी भी राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, उन्हें किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का मोहरा नहीं बनाया जाना चाहिए। जब आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी की कार्यशैली, दृष्टि और नेतृत्व का मुकाबला नहीं कर पाते, तब व्यक्तिगत टिप्पणियां और अश्लील भाषा सबसे आसान रास्ता बन जाती हैं।” उन्होंने संबंधित महिला अभिनेत्री से बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगने की भी मांग की।

चिन्मयी श्रीपादा ने जताई नाराजगी

गायिका चिन्मयी श्रीपादा ने कहा कि महिलाओं को बिना वजह राजनीतिक हमलों का हिस्सा बनाया जाता है। उन्होंने लिखा, “पहले मुझे समझ ही नहीं आया कि यह किस बारे में कहा गया है। मुझे लगा कि बात पानी के कनेक्शन की हो रही है। बाद में पता चला कि यह दोहरे अर्थ वाली टिप्पणी थी।”

चिन्मयी ने कहा कि उधयनिधि को भीड़ को रोकना चाहिए था, न कि ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए थी। उन्होंने आगे कहा, “पुरानी पीढ़ी की अभद्र भाषा को सामान्य मान लिया गया था, लेकिन नई पीढ़ी से उम्मीद थी कि वह बेहतर होगी, उससे भी ज्यादा अभद्र नहीं। महिलाएं इस मुद्दे पर जितना नाराज होना चाहिए, उतनी नहीं हैं।”

अंबिका ने कहा- मैं हैरान हूं। वरिष्ठ अभिनेत्री अंबिका ने एक्स पर लिखा, “मैंने कभी नहीं सोचा था कि उधयनिधि इस तरह की भाषा बोलेंगे। हे भगवान… मैं हैरान हूं। युवा आपको आदर्श मानते हैं। उनके लिए गलत उदाहरण मत बनिए। यह बेहद दुखद है।”

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क्या है पूरा विवाद?

यह विवाद कावेरी जल बंटवारे और मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर डीएमके के विरोध प्रदर्शन के दौरान शुरू हुआ। तंजावुर में सभा को संबोधित करते हुए उधयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु सरकार पर कर्नाटक के साथ कावेरी जल विवाद को सही ढंग से न संभालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य को 45 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (टीएमसी) पानी मिलना चाहिए था, लेकिन एक बूंद भी नहीं मिली।

इसी दौरान भीड़ ने एक मशहूर तमिल अभिनेत्री का नाम लेना शुरू कर दिया, जिन्हें मुख्यमंत्री विजय का करीबी माना जाता है। उधयनिधि कुछ पल रुके, मुस्कुराए और कथित तौर पर दोहरे अर्थ वाली टिप्पणी कर दी, जिस पर भीड़ ने तालियां बजाईं और ठहाके लगाए।

इसके बाद उन्होंने कहा, “मेरा मतलब तो कावेरी से ही था।” इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद राजनीतिक दलों के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने भी इसकी आलोचना की। बढ़ते विवाद के बीच उधयनिधि स्टालिन को गिरफ्तार किया गया, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…