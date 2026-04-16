भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान के साथ अपने रिश्ते को लेकर चल रही अफवाहों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ कहा कि वह चिराग को सिर्फ एक दोस्त मानती हैं और उनके बीच किसी तरह का रोमांटिक रिश्ता नहीं है।

एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में कंगना ने चिराग के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात की और रोमांस की सभी अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, “नहीं-नहीं, चिराग एक दोस्त हैं। जब मैं उन्हें देखती हूं तो मुझे एक दोस्त की तरह ही महसूस होता है। हमारे बीच कोई रोमांस नहीं है। हम एक-दूसरे को करीब 10 साल से जानते हैं। हमने साथ में एक फिल्म की थी। अगर हमारे बीच कुछ होता, तो आज हमारे बच्चे भी होते।”

कंगना ने आगे बताया कि समय के साथ उनके रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा, “अगर मुझे रोमांस करना होता तो अब तक हो चुका होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बीच बस एक दोस्ती वाला कनेक्शन है। वह फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े रहे हैं, इसलिए उनके साथ मुझे सहज महसूस होता है।”

कंगना और चिराग ने फिल्म में किया था काम

कंगना रनौत और चिराग पासवान ने पहली बार 2011 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘मिले ना मिले हम’ में साथ काम किया था, जिसे तनवीर खान ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म से चिराग पासवान ने एक्टिंग डेब्यू किया था, जबकि कंगना इसमें लीड रोल में नजर आई थीं। फिल्म में नीरू बाजवा और सागरिका घाटगे भी अहम भूमिकाओं में थीं।

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हालांकि अब दोनों ही राजनीति में सक्रिय हैं और अपनी अलग पहचान बना चुके हैं, लेकिन उनकी पुरानी फिल्मी जोड़ी के चलते जब भी वे साथ नजर आते हैं, तो चर्चा जरूर होती है।

क्यों जुड़ा चिराग पासवान संग कंगना रनौत का नाम?

कंगना रनौत और चिराग पासवान कई बार पब्लिक इवेंट्स और संसद परिसर में साथ नजर आए। उनके बीच की फ्रेंडली केमिस्ट्री ने लोगों का ध्यान खींचा और अटकलें शुरू हुईं। इसके बारे में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…