बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने देशभर में चल रहे सीजेपी के विरोध प्रदर्शनों पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों के ‘देश विरोधी ताकतें’ होने का दावा किया है। कंगना ने ये बयान उन लोगों पर दिया है जो हाल ही में हो रहे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के प्रदर्शन में शामिल हुए है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वोटर लिस्ट में बदलाव के दौरान गड़बड़ी हुई है।

कंगना ने कहा कि ये प्रदर्शन देश में अशांति फैलाने की एक साजिश हैं। उनके मुताबिक, अब आम लोग भी ऐसी ताकतों को पहचानने लगे हैं और उनसे सवाल पूछ रहे हैं। कंगना रनौत ने पीटीआई से बात करते हुए कहा, ‘अब लोग देश विरोधी ताकतों को पहचानने लगे हैं। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ पुलिस ही नहीं, बल्कि आम लोग भी ऐसे लोगों को पकड़कर उनसे सवाल पूछेंगे।’

कंगना का तीखा बयान

कंगना ने ये भी कहा, ‘जो देशद्रोही और आतंकी शक्तियां हैं और जो अंतराष्ट्रीय शक्तियां है, वो हमारे देश के लिए गंभीर समस्ता बनी हुई हैं। किसी ना किसी बहाने देश और नागरिकों को असुविधा कर देने की कई साजिशें चल रही हैं। कई शक्तियां हैं जो हमारे देश को इस समय तोड़ने में लगी हुई हैं लेकिन हम भारतवासी एक साथ खड़े हुए हैं।’

कंगना का यह बयान 10 अक्टूबर को हुई दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के कुछ घंटे बाद आया। पुलिस ने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे 4000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। इनमें विपक्षी दलों के नेता भी शामिल थे।

Lucknow, Uttar Pradesh: On CJP’s call for a protest at Jantar Mantar in Delhi, BJP MP Kangana Ranaut says, "Anti-national elements, terrorist forces, and international conspiracies have become a serious concern for our country at this time. Various conspiracies are underway to… pic.twitter.com/eAynNNQWN2 — IANS (@ians_india) October 10, 2026

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क्यों हो रहा प्रदर्शन

प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि SIR के तहत वोटर लिस्ट की जांच और उसमें बदलाव करने के दौरान गड़बड़ियां हुई हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच रिपोर्ट के बाद यह मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया।

कंगना रनौत ने देश की रक्षा करने वाली कई ताकतों की तारीफ भी की। कंगना ने साथ में ये भी कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आम लोगों को कोई परेशानी न हो। दरअसल, इस प्रदर्शन के चलते दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनें रद्द होने, मेट्रो स्टेशन बंद रहने और जंतर-मंतर के आसपास सड़कें बंद होने से लोगों को परेशानी हुई। इस पर एक्ट्रेस ने अपनी बात रखी।

पहले भी एक्ट्रेस ने दिए थे तीखे बयान

कंगना अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाती हैं। उन्होंने नीट पेपर लीक को लेकर हुए प्रदर्शन पर अपनी राय देते हुए प्रदर्शनकारियों को गटर जेनरेशन बताया था। 10 अक्टूबर को हुए दिल्ली प्रदर्शन पर कई बॉलीवुड सेलेब्स का रिएक्शन आया।

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर बॉलीवुड सेलेब्स का रिएक्शन

अनुराग कश्यप, इमरान खान, विशाल ददलानी जैसे कलाकारों ने प्रदर्शनकारियों का साथ देते हुए अपने रिएक्शन दिए थे। इमरान खान को मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया था बाद में देर रात उन्हें रिलीज किया गया। इस बारे में एक्टर ने ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी।

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