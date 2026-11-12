समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव अपने बयान को लेकर विवादों में आ गए हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने कहा था कि उत्तराखंड के लोग घुसपैठिए हैं। इसे लेकर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ और अब कंगना रनौत ने उन पर कटाक्ष किया है।

बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव आपकी पत्नी और आपके बच्चों की मां डिंपल यादव भी पहाड़ी हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं?

दरअसल 24 अक्टूबर को समाजवादी विचारक राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा के पास घुसपैठियों को लेकर फर्जी आंकड़े हैं। यादव ने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में भी घुसपैठिए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तराखंड भेजा जाना चाहिए।

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पुष्कर सिंह धामी ने की कड़ी निंदा

अखिलेश की इस विवादित टिप्पणी पर रिएक्शन देते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे राज्य का अपमान बताया। उन्होंने एक्स पर उनके बयान की निंदा करते हुए लिखा, “उत्तराखंड देवभूमि भी है और वीरभूमि भी। इस पावन धरती ने देश को संत, सैनिक और राष्ट्रसेवा के लिए समर्पित अनेक व्यक्तित्व दिए हैं। अखिलेश यादव जी, उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया कहना देवभूमि के स्वाभिमान और हमारे संघर्ष का अपमान है। उत्तराखंड के लोग यह भी नहीं भूले हैं कि जब अखिलेश यादव जी के पिता मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा में गोलियां चली थीं।”

उत्तराखंड देवभूमि भी है और वीरभूमि भी। इस पावन धरती ने देश को संत, सैनिक और राष्ट्रसेवा के लिए समर्पित अनेक व्यक्तित्व दिए हैं।



अखिलेश यादव जी, उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया कहना देवभूमि के स्वाभिमान और हमारे संघर्ष का अपमान है।



उत्तराखंड के लोग यह भी नहीं भूले हैं कि जब… pic.twitter.com/lIKp8Z0BHI — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 24, 2026

सीएम योगी ने दिया करारा जवाब

सीएम योगी ने अखिलेश के इस तरह की टिप्पणी को लेकर कहा कि इस तरह भाषा का इस्तेमाल छोटी और विभाजनकारी मानसिकता को दर्शाता है। लखनऊ में उत्तराखंड महोत्सव को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कहा, “उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड से थे। अगर उत्तराखंड की बेटी नहीं होती तो आप सैफई में कहीं भैंस चरा रहे होते।”

घुसपैठिये वाले बयान को लेकर उनकी आलोचना की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे लोग बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों से गले मिलते हैं, उनके सामने नाक रगड़ते हैं लेकिन उत्तराखंड के लोगों के प्रति जहर उगलते हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें..