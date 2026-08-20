बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने बेंगलुरु में हुई एक खौफनाक घटना पर रिएक्ट किया है, जिसमें एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति और 5 साल के बेटे की हत्या कर दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए एक्ट्रेस ने इसके लिए पश्चिमी संस्कृति को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही यह भी कहा कि मॉडर्न डेटिंग के नाम पर की जा रही मनमानी का परिणाम बहुत ही खतरनाक होगा।

अभिनेत्री और भाजपा सांसद ने बुधवार को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस मामले से जुड़ी खबर शेयर की। कंगना ने सवाल किया कि पार्टनर्स के एक-दूसरे के खिलाफ हो जाने के मामले लगातार क्यों सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीयों को रिश्तों को लेकर पश्चिमी सोच अपनाने से पहले सोचने की जरूरत है।

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आपके आस-पास भी हो सकता है नीला ड्रम: कंगना

एक्ट्रेस ने पोस्ट लिखा, “हर दूसरे दिन ऐसी खबरें आती हैं, जिनमें महिलाएं पुरुषों को पहाड़ से नीचे फेंक देती हैं या पुरुष महिलाओं को नीले ड्रम में बंद कर देते हैं। वेस्टर्न कल्चर अपनाना आसान है, लेकिन पश्चिम में लोग अरेंज मैरिज या रूढ़िवादी संस्कृति के दबाव में एक-दूसरे की जान नहीं लेते।”

कंगना रनौत ने तर्क दिया कि बदलते हुए रिश्तों के तौर-तरीकों को अपनाना तब तक नुकसानदेह नहीं लगता, जब तक कि ऐसी ही कोई दुखद घटना किसी के अपने परिवार के साथ न हो जाए। एक्ट्रेस ने आगे लिखा, “जब तक आपका अपना बच्चा किसी ड्रम में नहीं मिलता, तब तक इन सब चीजों को अपनाना बहुत कूल लगता है। इसलिए जाग जाइए। ‘बेंचिंग’, ‘घोस्टिंग’, ‘क्रमबिंग’ और ‘बॉडी काउंट’ जैसे कल्चर को खुद पर असर न करने दें। इसे नॉर्मल न समझें।”

इसके बाद उन्होंने बॉडी काउंट शब्द को रिश्तों के इंसानों से जुड़ी भावनाओं को कम करने से जोड़ा। उन्होंने अपनी बात को एक चेतावनी के साथ खत्म किया और उन अपराधों की खबरों में दिखाए गए नीले ड्रम का भी जिक्र किया। अभिनेत्री ने लिखा, “जब आप इंसानी रिश्तों को सिर्फ बॉडी काउंट मानने लगते हैं, तो जब आप खुद एक लाश बन जाएंगे, तब रोइएगा मत। इंसानी रिश्तों को सिर्फ लाशों की गिनती कहने वाले पश्चिमी कल्चर को ना कहें। मुझे ट्रोल करने के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन याद रखिए कि आपके आस-पास भी एक नीला ड्रम हो सकता है। हा हा, बाय, आपका दिन अच्छा रहे।”

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