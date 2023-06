कंगना रनौत-राघव लॉरेंस की ‘चंद्रमुखी 2’ सितंबर में होगी रिलीज, एक्ट्रेस ने दी जानकारी

Chandramukhi 2: कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर फिल्म की रिलीज की जानकारी दी है। कंगना ने बताया कि चंद्रमुखी लौट रही है।

चंद्रमुखी 2 का पोस्टर (इंस्टाग्राम-kanganaranaut)

पढ़ें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram