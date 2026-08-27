कृति सेनन के रक्षाबंधन वाले विज्ञापन को लेकर शुरू हुआ विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि ज्वेलरी ब्रांड गीवा ने सभी मीडिया प्लेटफॉर्म से इस विज्ञापन को हटा दिया है, लेकिन इसे लेकर चल रही जुबानी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कंगना रनौत ने एक बार फिर इस मामले पर अपनी बात रखी और राहुल गांधी के कृति सेनन को समर्थन करने पर भी सवाल उठाये हैं।

डिकोड को दिए इंटरव्यू में कंगना ने कहा कि उनकी आपत्ति सिर्फ कृति के कपड़ों को लेकर नहीं थी, बल्कि विज्ञापन में रक्षाबंधन जैसे त्योहार को दिखाने के तरीके से थी।

कृति सेनन के कपड़ों से नहीं कंगना को आपत्ति

कंगना ने कहा कि कृति क्या पहनती हैं, इससे उन्हें कोई समस्या नहीं है। उनके मुताबिक, असली सवाल यह है कि किसी पारंपरिक त्योहार को किस तरह पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन सिर्फ कपड़ों या फैशन का मामला नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और रिश्तों से जुड़ा त्योहार है।

कंगना ने बातचीत में कहा कि विज्ञापन में कृति का ब्रालेट पहनना उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा नहीं था। उनके अनुसार, विज्ञापन में रक्षाबंधन से जुड़ा पारंपरिक माहौल ही नजर नहीं आया। उन्होंने सवाल उठाया कि इसमें घर, माता-पिता, पूजा, टीका, अक्षत, धूप-दीप या राखी जैसे त्योहार से जुड़े तत्व क्यों नहीं दिखाए गए। कंगना का कहना है कि किसी त्योहार की खूबसूरती सिर्फ कपड़ों से तय नहीं होती, बल्कि उसकी संस्कृति और परंपरा भी उसके रूप-रंग का हिस्सा होती है।

राहुल गांधी पर कंगना का हमला

इस विवाद में राहुल गांधी के कृति सेनन के समर्थन में आने पर भी कंगना ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कृति के समर्थन में जो बोला, उसमें रक्षाबंधन का जिक्र क्यों नहीं किया गया।

कंगना ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वह अपनी विचारधारा को लेकर स्पष्ट नहीं हैं। उन्होंने बुर्का और सनातन धर्म से जुड़े मुद्दों का उदाहरण देते हुए राहुल पर सनातन धर्म के प्रति अलग नजरिया रखने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने नजरिए को लेकर क्लियर नहीं हैं। कंगना ने कहा, “जब तीन-तीन साल की लड़कियां बुर्का पहनती हैं तो उनको नहीं लगता कि ये पितृसत्ता है। उन बच्चियों को पता भी नहीं होता कि बुर्का क्या होता है। उसके लिए तो वो कभी आवाज नहीं उठाएंगे। उनके मन में सनातन के खिलाफ एक खास तरह का नजरिया है। चाहे वो मनु ऋषि के बारे में या सनातन को अटैक करना हो। ये जो उनकी सोच है ये सनातन के खिलाफ है।”

बता दें कि कृति सेनन वाले विज्ञापन को हटाने पर ज्वेलरी ब्रांड ने सफाई भी दी है। साथ कंपनी ने कहा कि अगर उसके विज्ञापन से समाज के किसी वर्ग की भावनाएं अनजाने में आहत हुई हैं तो उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। इसी सम्मान के चलते विज्ञापन को सभी मीडिया से हटा लिया गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…