‘धुरंधर 2’ की आंधी के बीच बॉलीवुड की तरफ से इस फिल्म को लेकर कम ही लोगों ने बात की है। यहां तक की रणवीर सिंह की फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण की तरफ से भी कोई तारीफ, कोई रिएक्शन या कोई पोस्ट नहीं आया। इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने दिल खोलकर फिल्म की तारीफ की है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली (IFFD) 2026 के उद्घाटन समारोह कंगना ने फिल्म को नए भारत की तस्वीर बताया है।

मीडिया से बातचीत में कंगना ने बताया कि IFFD जैसे मंच ऐसी फिल्मों के लिए बेहद जरूरी हैं। उन्होंने कहा, देखिए, यह प्लेटफॉर्म ऐसी फिल्मों के लिए है। यह नए भारत की तस्वीर है। इसमें संस्कृति, देशभक्ति और आधुनिकता के साथ एक विकसित भारत का सपना नजर आता है। आप इसमें नए भारत की ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। इसके लिए ऐसे मंच होने चाहिए। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं, जिन्होंने हमें विकसित भारत का सपना दिया है और हम सभी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।”

कंगना को फिल्म इंडस्ट्री में पूरे हुए 20 साल

उन्होंने IFFD को एक अहम ग्लोबल मंच बताते हुए कहा, “यह एक अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है, जहां हम किसी भी देश की बेहतरीन सिनेमा कला को देख सकते हैं।” कंगना ने अपने करियर के 20 साल पूरे होने पर बात करते हुए कहा, “मैंने फिल्म इंडस्ट्री में 20 साल पूरे कर लिए हैं। मैंने अपनी जिंदगी का एक लंबा समय फिल्मों को दिया है।”

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अमीषा पटेल ने भी की तारीफ

अमीषा पटेल ने भी ‘धुरंधर 2’ की तारीफ की और इसे आई ओपनर बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, “आई ओपनर। इंडस्ट्री द्वारा धुरंधर की तारीफ करना वाकई कमाल है और यह ब्रांड सभी तारीफों का हकदार है। इंडस्ट्री को यह समझने की जरूरत है कि आदित्य ने एक फिल्म बनाई है, कोई प्रोजेक्ट नहीं, उन्होंने अभिनेताओं को कास्ट किया है, न कि उन इंस्टाग्रामर्स को जो पार्टियों में ट्रेंड करते हैं। प्रोजेक्ट बनाना बंद करो और फिल्में बनाना शुरू करो।”

Eye opener 👌Industry Praising DHURANDHAR is wow and the brand deserves all the accolades 👏👏industry needs to realise that ADITYA made a film and not a project,,casted actors and not instagrammars who trend at parties 👍stop making projects and and start making films👍 — ameesha patel (@ameesha_patel) March 24, 2026

रजनीकांत ने बताया बॉक्स ऑफिस का बाप

फिल्म को साउथ इंडस्ट्री से खूब सराहना मिल रही है। लेकिन बड़ी बात ये हुई कि रजनीकांत ने इसकी तारीफ में बड़े शब्द कहे। उन्होंने एक्स पर लिखा, “क्या फिल्म है… धुरंधर2। आदित्य धर, बॉक्स ऑफिस का बाप। रणवीर और पूरी कास्ट और क्रू को बहुत-बहुत बधाई। हर भारतीय को यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। जय हिंद।”

What a film … #Dhurandhar2‌ !!! Aditya Dhar 🫡 box office -ka baap !!! Many congratulations to Ranveer and the entire cast and crew. A must watch film for every indian. Jai hind 🇮🇳 @AdityaDharFilms @RanveerOfficial — Rajinikanth (@rajinikanth) March 23, 2026

रजनीकांत ने फिल्म देखने के बाद इसे हर भारतीय के लिए जरूर देखने लायक मूवी बताया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…