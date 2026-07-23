एक्टर और भारतीय जनता पार्टी की संसद सदस्य कंगना रनौत इस समय अपने एक बयान के चलते चर्चा में आ गई हैं। इस समय पूरे भारत में नीट प्रोटेस्ट को लेकर अलग अलग तस्वीरें देखने मिल रही हैं। NEET परीक्षा को लेकर जारी बहस के बीच कंगना रनौत ने NEET UG 2026 की टॉपर वैष्णवी दास की तारीफ करते हुए अपने बयान में कहा कि उन्होंने कभी कोई नास्तिक टॉपर नहीं देखा है।

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सोशल मीडिया पर वैष्णवी का इंटरव्यू वायरल होने के बाद कंगना ने इसे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया। वैष्णवी ने 720 में से 700 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंक 20 प्राप्त की है। एएनआई से बातचीत के दौरान इंटरव्यू में वैष्णवी ने बताया कि जब NEET का रिजल्ट आया, तब वह अपने माता-पिता के साथ रथ यात्रा मना रही थीं। वैष्णवी के रथ यात्रा के जिक्र पर कंगना ने भी अपनी आस्था को लेकर विचार साझा किए।

कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पर वैष्णवी के इंटरव्यू का वीडियो साझा किया और उस पर कैप्शन में लिखा- “मैं कभी किसी नास्तिक टॉपर या विनर से नहीं मिली हूं। वे हमेशा जानते हैं कि मेहनत उनकी अपनी थी, लेकिन कृपा कहीं और से मिली।”

कंगना रनौत का ये बयान इस समय काफी वायरल हो रहा है। एक्ट्रेस को हिंदू धर्म, पूजा और भक्ति के काफी करीब देखा जाता है। इससे पहले एक्ट्रेस ने वर्तमान समय में चल रहे छात्र आंदोलन पर अपनी राय दी थी। उन्होंने साफ तौर पर सरकार का समर्थन करते हुए छात्र आंदोलन में होने वाली हिंसा की कड़ी निंदा की थी।

एएनआई से बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा था- ‘संसद का सत्र चल रहा है, जिसका उद्देश्य सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करना और सरकार को हर मामले में जवाबदेह ठहराना है। उन्होंने कहा कि वह चाहती हैं कि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चले और सभी लोग अपने सवाल वहां उठाएं। हालांकि, अगर कोई संसद में हंगामा और अराजकता पैदा करता है, जैसा कि इस विरोध प्रदर्शन में किया जा रहा है, तो यह सही नहीं है।’