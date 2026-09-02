इन दिनों ‘हनुमान अंश’ फिल्म की हर तरफ चर्चा हो रही है। जो लोग इस फिल्म को देख चुके हैं वो दूसरे लोगों से भी इसे देखने की अपील कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने भी ‘हनुमान अंश’ की तारीफ की है और लोगों से कहा कि थेरेपी छोड़कर ये फिल्म देखने जाएं। उन्होंने फिल्म की तुलना सतसंग से की है।

बुधवार को कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर नीब करौरी बाबा की तस्वीर शेयर करते हुए ‘हनुमान अंश’ की तारीफ की है। इसके साथ उन्होंने लिखा, “हनुमान अंश कोई फिल्म नहीं, बल्कि एक सत्संग है। इसमें नीब करौरी बाबा से सीधे जुड़े लोगों की छोटी-छोटी कहानियों को खूबसूरती से पेश किया गया है। जिन्हें नीब करौरी बाबा का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। अपनी थेरेपी छोड़िए और इसे देखने जाइये।”

मधुर भंडारकर ने भी की ‘हनुमान अंश’ की तारीफ

बता दें कि कंगना से पहले फिल्ममेकर मधुर भंडारकर भी फिल्म की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने फिल्म देखकर सोशल मीडिया पर इसकी तारीफ की थी।

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उन्होंने लिखा था कि थिएटर में ‘हनुमान अंश’ देखकर उन्हें बेहतरीन सिनेमाई अनुभव महसूस हुआ और दर्शक पूरी तरह स्क्रीन से जुड़े रहे। फिल्म के साथ-साथ उन्होंने इसके निर्देशक विशाल चतुर्वेदी के काम और नीम करोली बाबा के किरदार में अभिनेता शोभिनव सत्य के अभिनय की भी तारीफ की।

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‘हनुमान अंश’ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के मिताबिक फिल्म ने पहले दिन 10 लाख रुपये से खाता खोला था। शुरुआत के दो हफ्ते फिल्म की कमाई बेहद कम रही, मगर तीसरा हफ्ता आते ही फिल्म की कमाई में इजाफा होने लगा और 27वें दिन तक आते-आते फिल्म ने 63.82 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। ये फिल्म बिना किसी बड़े स्टार के बनी है और इसे महज 2 करोड़ के बजट में बनाकर तैयार किया गया है। बावजूद इसके फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन कर रही है।