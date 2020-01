Panga Box Office Collection Day 2: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म पंगा 24 जनवरी को देशभर में रिलीज हो गई है। कबड्डी पर बनी यह फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। हालांकि फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत धीमी रही। वहीं दूसरे दिन इसने काफी अच्छा बिजनेस किया। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक कंगना रनौत (Kangana Ranaut), ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) और जस्सी गिल (Jassie Gill) स्टारर फिल्म ‘पंगा (Panga)’ ने पहले दिन यानी शुक्रवार को 2.70 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं फिल्म ने दूसरे दिन शानदार कमाई करते हुए 5.61 करोड़ जुटाए। इस तरह फिल्म ने अब तक कुल 8.31 करोड़ कमा लिए हैं। माना जा रहा है कि फिल्म के ऑन लाइन लीक से भी इसकी कमाई पर फर्क पड़े हैं। फिल्म रिलीज के कुछ ही घंटों में तमिल रॉकर्स की वेबसाइट पर उपलब्ध हो गई थी।

अश्विनी अय्यर तिवारी द्वारा निर्देशित इस फिल्म को क्रिटिक्स ने काफी सराहा है। वहीं खेल प्रेमियों सहित थिएटर पहुंच रहे दर्शक भी इसकी काफी तारीफ कर रहे हैं। बता दें कंगना इस फिल्म में पूर्व नेशनल कबड्डी प्लेयर का किरदार निभाया है। वहीं ऋचा चड्ढा के साथ पंजाबी सिंगर और एक्टर जस्सी गिल, नीना गुप्ता और पंकज त्रिपाठी भी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म को देशभर के 1500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है।

कंगना को मिला पद्मश्री अवॉर्ड…

गौरतलब है कि कंगना रनौत को पद्मश्री अवॉर्ड से भी नवाजा जाएगा जिसकी घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किया गया। इस सम्मान को पाने के बाद कंगना ने सबका शुक्रियाअदा किया। कंगना ने कहा- ‘मैं अपने देश का शुक्रियाअदा करना चाहती हूं और ये पुरस्कार उन सभी महिलाओं को अर्पित करना चाहती हूं जिन्होंने सपने देखे। हर उस बेटी, हर उस मां और उन महिलाओं के सपनों का शुक्रिया जो हमारे देश के भविष्य को आधार देंगे।’

#Panga flies high on Day 2… Glowing word of mouth has come into play… Witnesses excellent growth across metros… Improves in multiplexes of Tier-2 cities… Needs to cover lost ground on Day 3 [#RepublicDay]… Fri 2.70 cr, Sat 5.61 cr. Total: ₹ 8.31 cr. #India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 26, 2020