Kangana Ranaut: बॉलीवुड और ग्लैमर वर्ल्ड में ‘नेपोटिज्म’ का बोलबाला है कंगना रनौत इस बात को खुलेआम बिना हिचकिचाहट के कहती रही हैं। कंगना रनौत ने अब फैशन डिजाइनर अनायता श्रॉफ आडजानी पर आरोप लगाया है कि डिजाइनर ने कंगना को एक मैग्जीन से बैन करवाया और अभी तक वह कंगना की पुरानी तस्वीरों को इस्तेमाल कर पैसा कमा कर रही हैं।

कंगना की टीम द्वारा ये पोस्ट किया गया है जिसमें कंगना द्वारा कहा गया है कि- ‘वोग (VOGUE India) के साथ 5 साल पहले लास्ट कवर था। ये अनायता श्रॉफ (पहले स्टाइल एडिटर अब फैशन डायरेक्टर) की वजह से। वह करण जौहर की बहुत अच्छी दोस्त हैं औऱ उनकी बहुत करीबी हैं। फिर भी क्या ये सही है कि मेरी पुरानी तस्वीरों को इस्तेमाल किया जाए औऱ उनसे पैसे बटोरे जाएं?

बता दें, कंगना ने बताया था कि फिल्म ‘फैशन’ की रिलीज के दौरान साल 2008 में वोग ने प्रियंका चोपड़ा को अपने कवर पर लिया था। और उन्हें कवर पर लेने से इनकार कर दिया था। कंगना के मुताबिक उन्होंने कहा था-‘ मैं A-Lister नहीं हूं। साल 2014 में उन्होंने मुझे फिर दोबारा एप्रोच किया। लेकिन अनायता ने मुझे स्टाइल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी असिस्टेंट को भेजा था।’

.@VOGUEIndia has banned Kangana, (her last cover with them was 5 years ago), because @Anaita_Adajania (their style editor & now Fashion Director) is very close to Karan Johar, but is it fair for them to keep using her old videos to keep making money? https://t.co/Y1sTZY4z83

— Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) June 21, 2020