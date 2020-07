Kangana Ranaut, Swara Bhaskar: कंगना रनौत लगातार नेपोटिज्म को लेकर बोलती नजर आ रही हैं। करण जौहर का नाम लेते हुए कई बार कंगना रनौत ने सीधे सीधे कहा है कि वह बॉलीवुड मूवी माफिया हैं। वहीं स्वरा भास्कर ने भी इस बीच एक पोस्ट किया था। करण जौहर के बचाव में बोलते हुए स्वरा ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वह करण से नेपोटिज्म को लेकर सवाल करती दिखी थीं। स्वरा ने अपने पोस्ट में कैप्शन के साथ लिखा था- “जरा यहां देखिए करण जौहर से जो सवाल किया गया उन्होंने बिना झिझक के इमानदारी के साथ जवाब दिया। इसको उन्होंने पर्सनल ऑफेंस नहीं माना। साथ ही उन्होंने इस चैट को शो से रिमूव तक नहीं किया।’

कंगना ने जब स्वरा भास्कर का ये ट्वीट देखा तो एक्ट्रेस स्वरा को जवाब देने के लिए सामने आईं। कंगना की टीम ने कंगना के बिहाफ में पोस्ट किया जिसमें कहा गया- ‘स्वरा भास्कर करण जौहर की चापलूसी कर रही हैं।’ कंगना ने कहा- स्वरा चापलूसी करने के साथ साथ ये मत भूलो कि शो में रिक्वेस्ट के जरिए बुलाया जाता है। कंगना सुपरस्टार थी औऱ करण को उस शो के लिए पैसे चार्ज कर रहे थे, वह पेड थे। चैनल जो चाहता है वह करण चाहकर भी हटवा नहीं सकते। और कंगना को ऑडियंस तक पहुंचने के लिए करण के शो की जरूरत नहीं है।’

Let’s take a moment & acknowledge that @karanjohar took this question on the chin, & answered in a candid & honest manner not taking unwarranted personal offense. Let’s also acknowledge that he didn’t have the infamous #nepotism comment removed from his chat show which he cud’ve. https://t.co/XhEW5mBL7f — Swara Bhasker (@ReallySwara) June 27, 2020

बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बहस छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बरसों से चलती आ रही है। इस बीच एक के बाद एक कई सारे स्टार्स सोशल मीडिया पर अपने अपने बॉलीवुड एक्सपीरियंस को लेकर सामने आने लगे। सलमान खान, करण जौहर समेत कई लोगों पर नेपोटिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगे।

Swara while doing chaploosi pls don’t forget Kangana graced the show after many requests, she was the superstar and KJO was the paid host it is not for him to remove anything if channel wants it, and her voice needs no KJO to reach people https://t.co/4mHO7lc1mv — Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) June 29, 2020

कंगना रनौत, शेखर कपूर, अभिनव कश्यप जैसे तमाम बड़े स्टार्स ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म होने की बात को कबूला।

People shouldn't be surprised that Swara supports Karan Johar. She did that last time also when nepotism debate was initiated by Kangana.She is the kind of outsider who is willing to be the mouthpiece of the nepogang if they retweet her one poster pic.twitter.com/6sTqw6hNxa — Navi (@NaviKRStan) June 29, 2020

इधर सोनम कपूर, आलिया भट्ट, अनन्या पांडे जैसे स्टार्स को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा। इस बीच स्वरा भास्कर करण जौहर और सोनम के बचाव में बोलती दिखाई दीं।

