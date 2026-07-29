अभिनेत्री से राजनेता बनीं कंगना रनौत कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व वाले छात्र आंदोलन का विरोध करती नजर आईं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर कई पोस्ट शेयर करते हुए जेन जी की तुलना गटर तक से कर दी। जिसके लिए उन्हें तमाम आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। अब अपने बयानों को लेकर कंगना रनौत ने एक वीडियो जारी किया है।

जिसमें कंगना कह रही हैं, ” नमस्ते दोस्तों ये रील मैं मीडिया के बंधूं के लिए बना रही हूं क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो की गटर चाप अनैतिक अशलील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने बजूर्गों के सामने महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि हम अपने समाज में ये सब स्वीकार नहीं करते। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अशलील हर्कतों से जो है टाइम से पहले सेक्शुलाइज कर दे हमारे घर के बजूर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस हो।”

कंगना ने आगे कहा, “हम नहीं इस तरह का बिहेवर एक्सेप्ट करते हैं उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंग अप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि जैसे स्काई रूट जैसे स्टार्ट अप की मैंने कितनी बढ़ाई की हमारे देश के जेन जी जो हमें इतनी ऊंचाईयों पर लेके जा रहे हैं नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी और ऐसे बच्चे जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं।”

“हमारी टीम में भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में, रिष्टेदारी में भी जेन जी भाई बहन हैं, जो कि हमारे बड़े काम संपन्न करते हैं, लेकिन कुछ चंद फॉलोवर्स के लिए और चंद कमेंट्स के लिए और कुछ लाइक्स के लिए ये मीडिया वाले इतने जादा बिक चुके हैं और मैं देख रही हूं कि कुछ फेमिनिस्ट जो हैं वो एंकर्स कह लीजिए या पूरे पूरे एक बुलेटिनकर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं कि कंगना, इन महिलाओं पर गरिमा या अनुशासन का बोझ क्यों होना चाहिए? हम मिलेनियल महिलाओं पर गरिमा बनाए रखने और अनुशासित रहने का बहुत ज्यादा दबाव था।”

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क्या है मामला?

NEET पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के कुछ दिनों बाद कंगना रनौत ने जेन जी के वायरल हो रहे वीडियो और बाद में युवा हिंदू महिलाओं पर निशाना साधा।

पहले उन्होंने जेन जी की तुलना गटर से की और फिर युवा महिलाओं को बदसूरत और भ्रष्ट बताया। कंगना ने आरोप लगाया कि ये “नशा करती हैं, शराब पीती हैं और इनके कई संबंध होते हैं। पूरी खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…