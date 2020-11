आज सुबह रिपब्लिक टीवी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ विडियोज़ जारी किए जिसमें यह देखा जा सकता है कि अर्नब गोस्वामी को पुलिस वैन में ले जाया जा रहा है और वो लगातार यह कह रहे हैं कि पुलिस ने उनके साथ ज़्यादाती की है, उन्हें पिटा है। रिपब्लिक टीवी के अनुसार, अर्नब गोस्वामी को 4 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद आज सुबह तलोजा जेल ले जाया गया है।

अभिनेत्री कंगना रनौत लगातार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर बोलती रही हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो जारी कर अर्नब के साथ हो रही कथित ज़्यादाती को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। वीडियो शेयर करते हुए कंगना ने ट्विटर पर लिखा, ‘अर्नब को बॉलीवुड में ड्रग माफिया, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का भंडाफोड़ करने और सोनिया जी को उनके असली नाम से बुलाने के लिए टॉर्चर किया जा रहा है।’

वीडियो की शुरुआत में कंगना ने कहा, ‘2018 में एक शख़्स थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में कुछ लोगों के नाम के साथ लिखा था कि अर्नब जी ने मेरे पैसे वक्त पर नहीं दिए, तो मैं आत्महत्या कर रहा हूं लेकिन उनकी टीम का कहना है कि उन्होंने वो पैसे दे दिए थे। ये तो कोर्ट डिसाइड कर सकता है कि वक्त पर पैसे न देने पर क्या कोई आत्महत्या कर सकता है। अगर करता है तो क्या वो इतना बड़ा जुर्म है कि जिसके लिए ट्रायल हो?’

Arnab ji is being tortured for exposing drug mafia and child trafficking business in Bullydawood and of course calling Sonia ji by her original name #ArnabGoswami pic.twitter.com/h5uYpgKmNo

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) November 8, 2020