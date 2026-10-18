कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में शनिवार को भगदड़ मचने के कारण 19 लोगों की जान चली गई, जबकि कम से कम 25 लोग घायल हो गए। इस दुखद घटना पर बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी दुख जताया है और पीड़ित परिवार वालों के लिए अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। हाल ही में कंगना रनौत को रायपुर में एक नवरात्रि फेस्टिवल में देखा गया था, वहां से वापस आते हुए एक्ट्रेस ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की।

चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ की घटना पर उन्होंने कहा, ‘यह बेहद दुखद हादसा है। वहां भगदड़ मचने से कई लोगों की जान चली गई। त्योहारों के इस खुशनुमा माहौल में, जब हर ओर उत्सव की रौनक होनी चाहिए, इतने लोगों के परिवारों में मातम छा जाना बेहद दुखदायक है। मैं पीड़ित परिवारों के लिए अपनी गहरी संवेदनाएं जाहिर करती हूं।’

#WATCH | Raipur, Chhattisgarh: On the opposition's regime change remarks, BJP MP Kangana Ranaut says, "…Such base actions serve as a constant reminder to the nation of the need for strong leadership. You saw what happened in France just last night—everything was set ablaze;… pic.twitter.com/bpop13kAvI — ANI (@ANI) October 18, 2026

त्योहारों के लिए कंगना की लोगों से अपील

उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। उन्होंने कहा कि दशहरा और दिवाली जैसे त्योहार भी नजदीक हैं, ऐसे में सभी को सावधान रहने और अपनी सुरक्षा का खास ध्यान रखने की जरूरत है।

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रायपुर में किया नवरात्रि सेलिब्रेट

कंगना रनौत शनिवार को रायपुर में नवरात्रि सेलिब्रेट करने पहुंची थीं। अभिनेत्री और राजनेता ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें और एक बिहाइंड-द-सीन्स वीडियो को शेयर किया था, जिसमें वह छत्तीसगढ़ में आयोजित उत्सव के लिए बेहद खूबसूरत पारंपरिक परिधान में नजर आईं।

2 लाख से ज्यादा थी एक्ट्रेस के लहंगे की कीमत

कंगना रनौत के फेस्टिव लुक की सबसे खास बात डिजाइनर लेबल तोरानी का खूबसूरत सिल्क से तैयार किया गया लहंगा है, जिसकी कीमत ब्रांड की आधिकारिक वेबसाइट पर 2,10,500 रुपये बताई गई है।

शनिवार को करीब शाम 7 से 8 बजे के बीच हुई इस भगदड़ से पहले सामने आए वीडियो में पंडाल में अंदर जाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ती दिखाई दे रही थी। यह जगह संकरी गलियों से घिरा हुई है, जहां एक साथ केवल तीन से चार लोग ही चल सकते हैं।

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कोलकाता भगदड़ के संभावित कारण

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ से बातचीत में स्थानीय लोगों ने हादसे के पीछे कई कारण बताए। इनमें गलियों की कम चौड़ाई, भीड़ को सही तरह से मैनेज करने के लिए सेवकों की कमी और बारिश के चलते लोगों का तेजी से पंडाल के अंदर जाने की कोशिश करना शामिल है।

इसके अलावा, कथित तौर पर की गई उस घोषणा को भी भगदड़ की एक संभावित वजह माना जा रहा है, जिसमें कहा गया था कि यदि भीड़ पर काबू नहीं पाया गया, तो पंडाल गिर सकता है। ये सुनते ही वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया।