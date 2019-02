Kangana Ranaut: कंगना रनौत की फिल्म ‘Manikarnika – द क्वीन ऑफ झांसी’ ने दर्शकों का खूब दिल जीता। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर 100 करोड़ के क्लब में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। फिल्म की सक्सेस के चलते पार्टी की जानी थी लेकिन कंगना की बहन रंगोली ने ट्वीट कर बताया था कि पुलवामा हमले की खबर के बाद एक्ट्रेस ने अपनी फिल्म की सक्सेस पार्टी को रद्द कर दिया है। इस बीच एक वीडियो सामने आया जिसमें कंगना नकली घोड़े में बैठ कर हॉर्स राइडिंग करती दिखाई दे रही हैं।

दरअसल, वीडियो में फिल्म का एक सीन शूट करते हुए दिखाया जा रहा है, जिजमें मणिकर्णिका एक्ट्रेस नकली घोड़े पर चढ़ी हुई हैं। इस सीक्वेंस को देख झांसी की रानी बनी कंगना को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा। वीडियो में कंगना का सफेद ‘मकैनिकल’ घोड़ा मूव करता दिखाई देता है, जिसके बाल हवा में भी लहराते हैं और उसकी आंखें भी असली दिखाई देती हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी के साथ ही कंगना पर उंगलियां उठने लगीं कि कंगना ने पूरी फिल्म ऐसे ही शूट की है और उन्हें घुड़सवारी करनी नहीं आती।

हालांकि पिछले कई महीनों में कंगना के ऐसे शूटिंग वीडियोज भी सामने आए थे जिसमें कंगना बेबाकी से नीडर होकर घुड़सवारी करती दिख रही थीं। ऐसे में कंगना की बहन रंगोली एक बार फिर से कंगना के सपोर्ट में सामने आईं। सोशल मीडिया पर कंगना को ट्रोल करने वालों को रंगोली ने एक वीडियो के जरिए जवाब दिया। कंगना की बहन ने एक यूट्यूब का लिंग भी शेयर किया।

How else do you take close up on a galloping horse, this is called a machanical horse and used in movies like Gladiator, The last Samurai, Brave heart and Manikarnika… only for the close ups ….dumb people get excited to see technology… Dumbos !!! https://t.co/ECDDGvZZlr

— Rangoli Chandel (@Rangoli_A) February 21, 2019