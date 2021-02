मध्य प्रदेश के पूर्व पीएचई मंत्री और मुलताई से कांग्रेस विधायक सुखदेव पानसे ने कंगना रनौत को लेकर विवादित बयान दिया है। कंगना की फिल्म के खिलाफ विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं पर जब लाठीचार्ज हुई तो इस पर कांग्रेस नेता भड़क गए। ऐसे में उन्होंने कंगना रनौत के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया।

एएनआई के ट्वीट के मुताबिक कांग्रेस नेता ने कहा- कंगना जैसी नाचने गाने वाली महिला किसानों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रही हैं। ये लोकतंत्र है हमारा विरोध करने का हक है। पुलिस कठपुतली न बनें, सरकार आती जाती रहती है। एक महिला के चक्कर में पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को डंडे मार रही है। यहां लाठीचार्ज किया गया। जिन पुलिसवालों ने लाठी चार्ज किया उनपर एफआईआर हो। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक हमार लोगों को गिरफ्तार न किया जाए।

बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा तब लाठीचार्ज किया गया, जब वे बैतूल के सारनी में कंगना रनौत की आगामी फिल्म की शूटिंग का विरोध कर रहे थे। उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। विधायक और अन्य लोग इस घटना के संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप रहे थे।

MP: Congress MLA Sukhdev Panse says, “Kangana jaisi nachne gane wali mahila kisanon ke swabhiman ko thes pahuchaye…Police baton charges Congress, who’s standing for farmers…” while submitting memorandum to Dist Collector over lathi-charge on party workers in Sarni. (19.02) pic.twitter.com/hNAj2FK65R

