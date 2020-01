Padma Awards 2020: गणतंत्र दिवस के मौके पर दिए जाने वाले पद्म श्री पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। इस बार 7 हस्तियों को पद्म विभूषण सहित 16 को पद्म भूषण और 118 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वहीं बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत, फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर और टीवी सीरियल निर्माता एकता कपूर सहित गायक अदनान सामी, सुरेश वाडेकर को भी पद्मश्री प्रदान किया गया है।

इस सम्मान के मिलने की घोषणा के बाद टीम कंगना रनौत के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया – जो सपने देखते हैं वो पंगा लेते हैं। बॉलीवुड की साहसी क्वीन जिसने अपने रास्ते खुद बनाए और खुद की कहानी लिखी। सर्वोच्च सम्मान के लिए बधाई। वहीं करण जौहर, अदनान सामी और एकता कपूर ने भी सोशल मीडिया के सहारे से अवॉर्ड मिलने की घोषणा पर सभी का शुक्रियाअदा किया है। बता दें शास्त्रीय गायक छन्नूलाल मिश्रा और अजॉय चक्रवर्ती को पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।

Jo sapne dekhte hai wo #Panga lete hai.

To the fearless Queen of Bollywood who has created her own path and written her own journey. Congratulations on the prestigious Padma Shri Award.#KanganaRanutGetsPadmashri#KanganaRanaut pic.twitter.com/jY6oh9i2vH

— Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 25, 2020