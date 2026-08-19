भाजपा सांसद कंगना रनौत ने बाबा रामदेव के बयान पर अब पलटवार करते हुए कहा कि बाबा मेरी जवानी की चिंता न करें और न ही उसके सपने देखें। बाबा रामदेव ने हाल ही में मीडिया के सामने कंगना के गटर छाप वाले बयान पर कड़ी आपत्ति जताई थी। भाजपा सांसद ने बाबा रामदेव के पंतजलि से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट की फटकार को लेकर भी उनपर तंज कसा।

हाल ही में, कंगना रनौत ने जंतर-मंतर पर आंदोलन कर रहे युवा (जेन जी) छात्रों को ‘गटर जेनरेशन’ कहकर उनका मजाक उड़ाया था और कहा कि कॉकरोच गटर में रहते हैं। इस पर खासा विवाद हुआ था। कही मशहूर हस्तियों ने इस बयान की आलोचना की थी और कंगना को खरी-खोटी सुनाई थी। हालांकि, भाजपा सांसद ने इस पर कोई माफी नहीं मांगी थी, बल्कि अपने ‘गटर’ वाले बयान का बचाव ही किया था।

कंगना ने दी प्रतिक्रिया दी

बाबा रामदेव की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर अपने पोस्ट में लिखा, “बाबा जी, दिन में मेरी जवानी या बेडरूम के सपने मत देखिए। कोई सिर्फ अफवाह और चुगली के आधार पर सिर्फ अंदाजा लगा सकता है। कम से कम मुझे कभी सुप्रीम कोर्ट से झुठे और धोखाधड़ी वाले मेडिकल असर के दावों के लिए फटकार नहीं लगी, जो पक्के तथ्य आधारित है न कि अंदाजे पर। तो चरित्र को लेकर मुझे मत सिखाइए, तुमसे को बहुत बेहतर है मेरा चरित्र, मुझ पर कोई धोखाधड़ी का आरोप नहीं लगा है।”

बाबा रामदेव ने क्या कहा था?

इस बयान को लेकर बाबा रामदेव ने भी उनकी आलोचना की थी और उनके बयान को बिगड़े हुए दिमाग की निशानी बता दिया था। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में भी बाबा रामदेव से कंगना के ‘गटर छाप’ वाले बयान पर बात की गई, तो उन्होंने कहा था, ‘अगर वे (कंगना) मेरे योग की तारीफ करेंगी, तो क्या मैं उनके आरोपों को छिपा दूंगा?’

उन्होंने कहा, “कंगना की क्वालिफिकेशन क्या है? उनका बचपन कैसा रहा है? उनकी जवानी कैसी रही है? उनके पहले के कारनामे क्या और कैसे रहे हैं? मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। ऐसे किसी भी देश के जवानों को और जेन जी को गटर-पटर बोलना, ये बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है, गलत बात है। इसके ऊपर उनकी पार्टी के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए।”

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अभिनेत्री और राजनेता कंगना रनौत अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वह अक्सर देश-विदेश से जुड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी राय देते हुए नजर आती हैं। अब हाल ही में उन्होंने अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर का समर्थन किया। दरअसल, ईशा ने कहा था कि अगर अपने देश से प्यार करना अंधभक्त है, तो हां मैं अंधभक्त हूं। उन्होंने कहा था कि वह देश की सेवा के लिए समर्पित हैं और उनके लिए यह शब्द किसी राजनीतिक पार्टी तक सीमित नहीं है। अब कंगना ने ईशा का समर्थन किया और ऐसी घटनाओं का उदाहरण दिया, जिनसे देश के प्रति उनका प्यार झलकता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें