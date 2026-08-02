बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत जेन जी को ‘जनरेशन गटर’ बताकर लंबे समय से चर्चा में बनी हुई हैं। इसके बाद उनके और सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास के बीच विवाद हुआ। अब इसी बीच अभिनेत्री और ऋतिक रोशन के बीच का एक पुराना विवाद चर्चा में आ गया है।

दरअसल, ऋतिक रोशन के एक वायरल इंस्टाग्राम पोस्ट पर अपना रिएक्शन दिया, जिसमें लिखा गया था कि ‘ऋतिक से माफी मांगनी चाहिए’। अब एक्ट्रेस-पॉलिटिशियन ने अभिनेता पर पलटवार किया है। कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ऋतिक को जवाब देते हुए कहा कि एक्टर को उनके नाम पर हो रही ट्रोलिंग और बदसलूकी की निंदा करनी चाहिए, न कि ऐसे बयानों से विवाद को बढ़ावा देना चाहिए।

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कंगना रनौत किया सोशल मीडिया पर पोस्ट

शनिवार शाम कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, “प्रिय ऋतिक, मुझे खुशी है कि आपको आपका परफेक्ट मैच मिल गया है। आप और सबा आजाद साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और किसी महिला को इस तरह परेशान करना आपको शोभा नहीं देता।”

इसके आगे अभिनेत्री ने लिखा, “इसके बजाय आपको उन सभी लोगों की आलोचना करनी चाहिए, जो आपके नाम का इस्तेमाल करके मुझे परेशान और ट्रोल कर रहे हैं। आग में घी डालना और अपने पार्टनर को शर्मिंदा करना बंद करें। उम्मीद है कि आप समझदारी से काम लेंगे और ऐसे गैरजरूरी बयान नहीं देंगे।”

क्या किया था ऋतिक रोशन ने कमेंट

इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर फ्रेडी बर्डी की वायरल पोस्ट ‘दुनिया को ऋतिक रोशन से माफी मांगनी चाहिए’ पर कमेंट करते हुए अभिनेता ने लिखा था, “सिर्फ इसलिए किसी का साथ देना, क्योंकि अब आपको दूसरा इंसान पसंद नहीं है। यह हमारे समाज की बड़ी समस्या का हिस्सा है। मैं इंतजार करूंगा कि जब पूरी बात सही संदर्भ और तथ्यों के साथ सामने आए। वही सही होगा, लेकिन अब किसे फर्क पड़ता है।” इस खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।