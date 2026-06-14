एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों अपनी फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ के लिए चर्चा में हैं। अपने शानदार अभिनय के लिए एक्ट्रेस की एक बार फिर तारीफ हो रही है। अब फिल्म से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। मुंबई में हुए 26/11 हमले पर आधारित इस फिल्म में उस हमले के उस पहलु को दिखाया गया है जिस पर आज तक कोई फिल्म या कहानी सामने नहीं आई थी। फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

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कंगना रनौत की फिल्म हरियाणा में टैक्स फ्री

कंगना रनौत की फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ को हरियाणा में टैक्स फ्री करने की घोषणा कर दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगड़ में हुई फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान इस फिल्म को टैक्स फ्री घोषित किया। इस स्क्रीनिंग में कंगना समेत हरियाणा के सीनियर लीडर्स भी मौजूद थे। इससे पहले ये फिल्म दिल्ली में भी टैक्स फ्री की जा चुकी है।

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हरियाणा सीएम ने की कंगना की फिल्म की तारीफ

फिल्म देखने के बाद हरियाणा सीएम ने अपनी स्पीच में कहा कि ‘ये फिल्म सभी को देखनी चाहिए। हम हरियाणा में इस फिल्म को टैक्स फ्री करेंगे, क्योंकि यह हमें प्रेरित करती है और हमारे कर्तव्यों का एहसास कराती है।’ उन्होंने आगे ये भी कहा कि ‘यह फिल्म बहादुरी और जनसेवा की भावना को सामने लाती है, जो भारत की ताकत को दर्शाती है। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों का दर्द पूरे देश ने महसूस किया था। आज भारत राष्ट्रीय सुरक्षा और अपनी संप्रभुता के मुद्दे पर मजबूती से खड़ा है।’

#WATCH | Chandigarh: After watching the film 'Bharat Bhagya Vidhata', Haryana CM Nayab Singh Saini says, "I have said that such motivational films which inspire us should be watched by all of us. We will declare this 'tax-free' in Haryana because this inspires us and makes us… https://t.co/t7WWlveQJN pic.twitter.com/XN9TCnvKBC — ANI (@ANI) June 13, 2026

कंगना ने हरियाणा सरकार पर क्या कहा

इस इवेंट से कई तस्वीरें और वीडियोज देखने मिले। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी सीएम का धन्यवाद करते हुए कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई अच्छे कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म को टैक्स फ्री करने से अब यह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी।’ इसके अलावा एक्ट्रेस ने सीएम से मिलने और उस इवेंट का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर भी साझा किया।

फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’

मनोज तपाड़िया के निर्देशन में बनी फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ मुंबई के कामा अस्पताल की उन नर्सों की कहानी को दिखाती है जिन्होंने 26/11 हमलों के दौरान अपनी जान की बाजी लगा कर 100 से ज्यादा मरीजों की रक्षा की थी। फिल्म में कंगना रनौत के अलावा स्मिता तांबे, गिरिजा ओक, अमृता नामदेव, ईशा डे, प्रिया बेर्डे, आशा शेलार, सुहिता थत्ते और रासिका आघाशे, साथ ही आदित्य मिश्रा और जाहिद खान भी अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं।