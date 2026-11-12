हिंदी सिनेमा की एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत इस समय कांग्रेस की सीनियर नेता सोनिया गांधी की नई किताब ‘बिलॉन्गिंग’ पर दिए अपने रिएक्शन्स के लिए काफी चर्चा में आ गई हैं। उन्होंने सोनिया गांधी की किताब पर कई सवाल उठाए हैं।

लगातार कई रिएक्शन उनके सोशल मीडिया पर देखने मिले हैं, जिनमें उन्होंने की बड़े दावे किए हैं। कंगना का मानना है कि ये किताब सिर्फ सोनिया के लिए सेल्फ गोल है और उन्होंने बस अपनी छवि को अच्छा रखने के लिए इस किताब को लिखा है।

कंगना रनौत ने अपनी नई इंस्टाग्राम स्टोरी में सोनिया गांधी के लिए लिखा, ‘सोनिया गांधी की जीवनी एक तरह से आत्म-लक्ष्य है, जिसमें वह बताती हैं कि थकान और सुस्ती जैसी समस्याओं का हवाला देते हुए उन्होंने राजीव गांधी की हत्या वाले दिन उनके साथ जाने से कैसे परहेज किया। तो अब हमें पता चल गया कि राहुल गांधी को सेल्फ गोल का हुनर कहां से मिला, उन्हें यह हुनर अपने मां से मिला।’

दूसरी स्टोरी में उन्होंने मेनका गांधी का समर्थन करते हुए लिखा, ‘राजीव गांधी सिर्फ एक शर्त पर इंदिरा गांधी के पास वापस आने को राजी हुए कि मेनका को जाना होगा। यह मेनका के लिए भी चौंकाने वाला था, और यह भी न भूलें कि संजय की मृत्यु के बाद इसी समय के आसपास सोनिया गांधी ने भारत में 15 साल रहने के बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का निर्णय लिया था।’

यह भी पढ़ें- करीना को खानदानी पेंडेंट पहनना पड़ा भारी, लीगल पचड़े में फंसी एक्ट्रेस, आखिर क्या है पूरा मामला?

कंगना ने एक और स्टोरी में मेनका गांधी और सिमी ग्रेवाल के साथ का इंटरव्यू क्लिप शेयर किया। उस पर लिखा, ‘मेनका कहती हैं कि वह और इंदिरा गांधी दोनों किसी तीसरे व्यक्ति की साजिश का शिकार हुए थे, वह तीसरा व्यक्ति कौन था? 22 साल की विधवा मेनका को जाना ही होगा, वह हमारे साथ एक ही मेज पर भी नहीं बैठ सकती, उसे जाना ही होगा।’

कंगना ने आगे लिखा, ‘सोनिया गांधी अपनी जीवनी में बताती हैं कि मेनका के विपक्ष में मित्र थे, लेकिन सभी जानते हैं कि राजीव गांधी को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उन्होंने खुलकर कहा था कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए मजबूर किया गया था, तो मेनका को कौन हटाना चाहता था?’

इन सभी स्टोरीज के जरिए कंगना ने साफतौर पर सोनिया गांधी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने इससे पहले ये भी कहा था कि एक विदेशी महिला के गांधी परिवार में आते ही गांधी परिवार में एक के बाद एक मौत हुईं। लेकिन किसी का शक उन पर नहीं गया।

अपने इन सभी बयानों के कारण एक बार कंगना रनौत चर्चा में आ गई हैं। हालांकि इन सभी बातों पर सोनिया गांधी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। एक्ट्रेस अक्सर राहुल गांधी पर निशाना साधती दिखाई देती हैं।