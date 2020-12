बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ट्विटर पर छाई रहती हैं। हाल ही में किसान आंदोलन पर किए गए उनके ट्वीट से हड़कंप मचा था और दिलजीत दोसांझ के साथ उनका ट्विटर वार देखने को मिला था। अब उन्होंने अपने बचपन की एक तस्वीर शेयर करते हुए बताया है कि बचपन में वो बेहद मेच्योर थीं। उन्हें बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं था और वो अपनी डॉल के लिए कपड़े बनाया करती थीं।

उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ‘बचपन में मुझे याद नहीं कि मैं बच्चों के साथ खेलती थी। उस वक्त मुझे अपने डॉल के लिए फैंसी गाउन और कपड़े बनाना पसंद था और मैं घंटों बैठकर सोचती रहती थी। इसलिए मेरी आंखें काफी गहरी और मेच्योर लगती। दुर्भाग्य से कुछ लोग जन्म से ही बड़े (मेच्योर) पैदा होते हैं, और मैं उन्हीं लोगों में से एक हूं।’ कंगना के इस ट्वीट पर यूजर्स जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई लोग उनके बचपन की तस्वीर की क्यूट बता रहे हैं तो कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं।

शीतल नाम की यूजर लिखती हैं, ‘आपका कॉन्फिडेंस बचपन से ही आपके चेहरे पर दिखता है। बस ऐसे ही रहे क्योंकि दुनिया उनको ही बहुत डराती है जो डरते हैं। सेलेब्रिटी होने के नाते सच का साथ देना आपका कर्तव्य है जो आप पूरी तरह से निभा रही हैं।’ सारा नाम के एक यूज़र लिखते हैं, ‘अब ये सिर्फ अटेंशन चाहती है। हम जानते है कि एक सेलेब्रिटी होने के नाते इनको अटेंशन चाहिए, लेकिन ये हर जगह आ जाती है। इसने कहा भारत में ट्विटर बैन होना चाहिए लेकिन फिर भी यह हमेशा यही रहकर दूसरों से लड़ती रहती है।’

As a child I don’t remember playing with children, even then my favourite thing to do was to make fancy gowns, and clothes for my dolls and I loved to contemplate for hours on end, hence the deep thoughtful mature eyes, unfortunately some of us are born old and I am one of those. pic.twitter.com/JyRJHFae12

