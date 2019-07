Mumbai Press Club ने भी किया Kangana Ranaut का बायकॉट, बहन रंगोली की बयानबाजी जारी

Kangana Ranaut: कंगना रनौत के साथ विवादों का पुराना रिश्ता है। पिछले दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘जजमेंटल है क्या’ के एक गाने के लॉन्च पर कंगना ने एक जर्नलिस्ट से पंगा ले लिया था। ऐसे में The Entertainment Journalists Guild ने उनका बहिष्कार किया था। अब इसी कड़ी में Mumbai Press Club ने भी कंगना का बायकॉट करने की बात कही है।

कंगना से मांग की गई थी कि वह अपने इस व्यवहार के लिए जर्नलिस्ट से माफी मांगे। लेकिन कंगना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें वह मीडिया के लिए उल्टा सीधा बोलती दिखीं। ऐसे में एक्ट्रेस कंगना रनौत के रवैये को देखते हुए अब Mumbai Press Club ने भी उन्हें बैन कर दिया है।

इस बाबत मुंबई प्रेस क्लब ने शुक्रवार को कहा कि वह कंगना रनौत का बहिष्कार करने के एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट्स गिल्ड के फैसले का पूरी तरह समर्थन करते हैं। कंगना ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान एक जर्नलिस्ट से बदसलूकी की। साथ ही कंगना ने माफी मांगने से भी इनकार कर दिया। मुंबई प्रेस क्लब के सदस्यों ने एक बयान में कहा कि वे ऐक्ट्रेस की भाषा और मीडिया के प्रति उनके ऐसे रवैये को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। खासकर जर्नलिस्ट के साथ की गई बदसलूकी की बहुत निंदा की गई है।

(Contd)…when they joined the entertainment guild to ban Kangana, I actually thanked Vaishno Devi, Magar dekho to … kaun sa ban

Entertainment Guild ban ka kya hua ?

— Rangoli Chandel (@Rangoli_A) July 13, 2019