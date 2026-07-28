अभिनेत्री से राजनेता बनीं कंगना रनौत सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व वाले छात्र आंदोलन का लगातार विरोध कर रही हैं। उन्होंने एक बार फिर सीजेपी से जुड़े युवाओं को लेकर बयान जारी किया है, जो थोड़ा विवादित है।

दरअसल NEET पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के कुछ दिनों बाद भाजपा सांसद कंगना रनौत ने ‘युवा हिंदू महिलाओं’ पर निशाना साधा है।

कंगना ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये आजादी की मांग तो करते हैं, लेकिन सिस्टम को देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है।” उन्होंने युवा हिंदू महिलाओं को “बदसूरत और भ्रष्ट” तक बता दिया। इतना ही नहीं, कंगना ने आरोप लगाया कि ये “नशा करती हैं, शराब पीती हैं और इनके कई संबंध होते हैं।”

कंगना रनौत ने किया विवादित पोस्ट

कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, “सबसे ज्यादा चौंकाने वाला व्यवहार उन युवा हिंदू महिलाओं का है, जो स्वतंत्र और सफल करियर वाली महिलाओं की जिंदगी की नकल करना चाहती हैं, लेकिन उस आजादी को हासिल करने के लिए मेहनत नहीं करतीं। वास्तव में स्वतंत्र महिलाएं विद्रोही फैसले लेती हैं, बेबाक राय रखती हैं, परंपराओं से हटकर करियर चुनती हैं और अपने हर फैसले की जिम्मेदारी खुद उठाती हैं, क्योंकि वे अपने दम पर खड़ी होती हैं। वे अपने माता-पिता या परिवार की कीमत पर ऐसा नहीं करतीं।”

इसके बाद कंगना ने आगे लिखा, “यह तथाकथित पश्चिमी सोच वाली भारतीय महिलाओं की नई पीढ़ी है। मैं इन्हें ‘जेनरेशन गटर’ कहती हूं। इनमें से कुछ के पास समाज या व्यवस्था को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये पढ़ाई में अच्छी नहीं हैं और इतनी बदसूरत तथा भ्रष्ट हैं कि अच्छी गृहिणी भी नहीं बन सकतीं। फिर भी ये नशा करने, शराब पीने या कई यौन संबंध रखने की आजादी का दिखावा करती हैं। शर्म की बात यह है कि ये अपने माता-पिता की कमाई पर पलती हैं और लगातार स्वतंत्र जीवन जीने की लड़ाई लड़ती रहती हैं, जबकि वास्तव में स्वतंत्र होती ही नहीं हैं।”

कंगना रनौत ने आगे दावा किया कि स्वतंत्र जीवन कमाना पड़ता है। उन्होंने लिखा, “अगर आप बिना जिम्मेदारी उठाए स्वतंत्र जीवन जीने की कोशिश करते हैं, तो आप सिर्फ एक विकृत व्यक्तित्व बनकर रह जाते हैं। गटर छाप।”

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कंगना की टिप्पणी पर शुरू हुआ विवाद

भारतीय राजनीतिज्ञ और वकील वारिस पठान ने कंगना की टिप्पणी पर आपत्ति जताई है। कंगना ने अपनी पोस्ट में जो भाषा इस्तेमाल की है, उसके लिए जेन जी से माफी मांगने को भी कहा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की है कि वो कंगना की टिप्पणियों पर संज्ञान लें।

इनके अलावा कांग्रेस नेता भाई जगताप ने भी कहा कि प्रदर्शनकारियों पर हमला करने के बजाय कंगना को विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ हुए व्यवहार पर चिंता जतानी चाहिए थी।

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कंगना ने उठाये जेन जी की परवरिश पर सवाल

ये पहली बार नहीं है कि कंगना ने सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल हुए युवाओं पर टिप्पणी की हो। एक दिन पहले ही कंगना ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करते हुए लिखा था कि इन जेन जी को पैदा कौन कर रहा है, इनकी परवरिश कौन कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा था कि ये खुद को कॉकरोच कहते हैं और इनकी हरकतें भी वैसी ही हैं। पूरी खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…