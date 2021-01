कंगना रनौत को मुंबई के दिंडोशी सिविल कोर्ट की तरफ़ से बड़ा झटका लगा है। कंगना ने अनाधिकृत निर्माण गिराए जाने से रोकने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए निर्माण को नियमों का ‘गंभीर उल्लंघन बताया है। कोर्ट का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर कंगना ने अपने तीन फ्लैट्स को एक यूनिट में मर्ज कर लिया है। उनकी याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने उन्हें किसी भी तरह की राहत देने से इंकार किया है।

यह मामला दो साल पुराना है जिसमें बीएमसी ने कंगना पर यह आरोप लगाया है कि कंगना ने अपने फ्लैट में अवैध निर्माण करवाया है। बीएमसी का कहना है कि मुंबई के खार इलाके में 16 मंजिल की बिल्डिंग में कंगना ने पांचवीं मंजिल पर 3 फ्लैट खरीदे हैं और उन्हें नियमों का उल्लघंन करके मर्ज कर दिया है। साल 2018 में ही अभिनेत्री को इस अवैध मर्जर के लिए बीएमसी का नोटिस मिला था।

कोर्ट ने इस मामले में कहा, ‘कंगना रनौत ने शहर के खार इलाके में 16 मंजिला इमारत की पांचवीं मंजिल पर अपने तीन फ्लैट्स को मिला लिया है। ऐसा करके उन्होंने संक एरिया, डक्ट एरिया और आम रास्ते को कवर कर लिया। ये स्वीकृत योजना का गंभीर उल्लंघन है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकार की मंजूरी जरूरी है।’

Fake propaganda by Mahavinashkari government, I haven’t joined any flats, whole building is built the same way, one apartment each floor, that’s how I purchased it, ⁦@mybmc⁩ is only harassing me in the entire building. Will fight in higher court https://t.co/4VBEgcVXf3

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 2, 2021