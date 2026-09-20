लोकगायिका मैथिली ठाकुर को हाल ही में लग्जरी कार रोल्स रॉयस में देखा गया, जिसके बाद सिंगर को ट्रोल किया जाने लगा। एक्स पर सिंगर के तमाम फोटोज और वीडियोज वायरल होने लगे और कार कीमत करीब 13 करोड़ रुपये बताई गई।

लोगों का कहना है कि विधायक बनने के बाद मैथिली ठाकुर ने इस गाड़ी को खरीदा है। अब कंगना रनौत ने लोकगायिका मैथिली ठाकुर का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें बुराई क्या है। कंगना का कहना है कि लोगों को बुरा लगने लगता है जब कोई राजनेता अच्छी लाइफ जी रहा होता है।

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13 करोड़ की गाड़ी में घूमना पड़ा महंगा

26 साल की मैथिली ठाकुर ने साल 2025 में राजनीति में कदम रखा और इस सफर में उन्हें अपने फैंस और जिले की जनता का अच्छा खासा प्यार मिला। उसी कारण वह बिहार के अलीनगर की विधायक बन गईं। अब उन्हें सोशल मीडिया पर उनकी महंगी कार के लिए बुरी तरह टारगेट किया जा रहा था।

लोगों का दावा है कि उन्होंने ये कार चुनाव जीतने के बाद खरीदी जबकि उन्होंने अपने चुनावी मेनिफेस्टो में खुद को एक होंडा एक्टिवा स्कूटी और 3 रुपये की संपत्ति का मालिक बताया था।

कंगना रनौत ने किया मैथिली ठाकुर का समर्थन

इस मामले में बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने मैथिली का सपोर्ट करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा- “कुछ लोगों को जब नेता अच्छी जिंदगी जीते हुए दिखते हैं तो उन्हें जलन होने लगती है। अब हमारी युवा विधायक को एक लग्जरी कार इस्तेमाल करने के लिए ट्रोल किया जा रहा है। हम समाज की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं, लेकिन हमारी अपनी नौकरी, करियर, जिंदगी और लोकप्रियता भी है।”

राजनेता अच्छी लाइफ क्यों नहीं जी सकते

कंगना ने आगे कहा, “हम बिना किसी अपने फायदे के भी जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को हमें अच्छी जिंदगी जीते हुए देखकर हुरा लगने लगता है। आखिर क्यों…? हम भी अच्छी जिंदगी क्यों नहीं जी सकते हैं। हम जनता का पैसा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना ही हमें कोई दिलचस्पी है। लेकिन ये उम्मीद करना कि हम हमेशा गरीब और बिना किसी सुख-सुविधा के रहें, ये बिल्कुल तर्कहीन है।”

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कम उम्र से कर रहीं सिंगिंग

हालांकि ये कार लोकगायिका की है, इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। मैथिली ठाकुर काफी कम उम्र से ही गायिकी कर रही हैं और उन्होंने कई शोज में हिस्सा लिया है, साथ ही लगातार कई जगहों पर शोज करती रहती हैं। उनकी आवाज के लाखों लोग दीवाने हैं।