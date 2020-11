दिल्ली में पंजाब से आए किसानों के प्रदर्शन को लेकर राजनीति तेज है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने किसान आंदोलन की प्रसिद्ध ‘दादी’ को शाहीन बाग वाली ‘दादी’ बता दिया। कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए लिखा,’ हा हा यह तो वही दादी है जिसे टाइम मैगजीन ने पावरफुल इंडियन बताया था। ये 100 रुपए में उपलब्ध हो जाती हैं। पाकिस्तानी जर्नलिस्टों ने शर्मनाक तरीके से भारत के इंटरनेशनल पीआर को हाईजैक कर लिया है। हमें अपने लोगों की जरूरत है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे लिए बोलें।’ हालांकि बाद में कंगना ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया।

कंगना रनौत के इस ट्वीट पर altnews के सह-संस्थापक प्रतीक सिन्हा की टिप्पणी भी सामने आई है। प्रतीक सिन्हा ने ट्वीट करते हुए लिखा है,’यह कंगना रनौत द्वारा झूठा दावा किया गया है। अब उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया है। मत भूलिए वो कैसे अपनी पॉजिशन का इस्तेमाल अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे बिना कोई विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को गिराने और बदनाम करने के लिए कर रही हैं। वो बिल्कुल वही हैं जिसके खिलाफ वो लड़ने का दावा करती हैं।’

This is a false claim by @KanganaTeam. She has now deleted her tweet. Do not forget how she's using her position to pull down and discredit those who are not privileged, and fighting for their rights. She is EXACTLY what she claims to be fighting against. pic.twitter.com/h1huGvf9Ki

— Pratik Sinha (@free_thinker) November 28, 2020