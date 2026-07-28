कंगना रनौत ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास के बयान पर पलटवार किया है। सौरव ने कंगना के जेन जी प्रदर्शनकारियों पर दिए गए बयानों की आलोचना करते हुए कहा था कि नेताओं को अपनी भाषा और पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए।

दरअसल, यह विवाद तब शुरू हुआ जब कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में सीजेपी के छात्र आंदोलन में शामिल हुईं कुछ युवा महिलाओं को जेनरेशन गटर कहा था। इसके अलावा उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर ड्रग्स, शराब और बेहिसाब रिश्तों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और पहले प्रदर्शन के वीडियो को उल्टी आने लायक भी बताया था।

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क्या बोले थे सौरव दास

सीजेपी प्रोटेस्ट के बारे में कंगना रनौत की हालिया बातों का जवाब देते हुए सौरव दास ने बीजेपी एमपी कंगना को लेकर कहा कि उन्हें उनकी अपनी पार्टी में भी सीरियसली नहीं लिया जाता। सौरव ने एएनआई से बात करते हुए कहा था, “कंगना रनौत को उनकी अपनी पार्टी सीरियसली नहीं लेती, तो हम क्यों लें? मुझे नहीं लगता कि जेन जी, जेन अल्फा या कोई भी युवा पीढ़ी उन्हें गंभीरता से लेती है या उनकी बात सुनती है।”

सौरव ने आगे कहा, “वो पॉलिटिशियन हैं, नेता बन गई हैं। उनके तो कुछ वीडियो भी थे, जहां पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश के दौरे के दौरान कहा था कि उन्हें लगा था थोड़ा काम करना होगा, लेकिन सांसद के तौर पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। इससे उनकी गंभीरता समझ आती है। वह हमें गैर-गंभीर पीढ़ी कह रही हैं, लेकिन उन्होंने खुद अपनी गंभीरता दिखा दी है।

मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। उनके शब्द ठीक नहीं हैं। नेताओं को अपनी भाषा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। जेन जी ने आपसे कई गुना ज्यादा इस देश के लिए किया है और कर रही है। इस पीढ़ी ने लोकतंत्र में लोगों का भरोसा फिर से जगाया है। आपने ऐसा नहीं किया।”

अब कंगना रनौत ने किया पलटवार

अभिनेत्री और बीजेपी सांसद ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर अब सौरव को जवाब दिया है। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “मैंने इस छात्र को गूगल किया। इसकी उम्र 28 साल है। यह खुद को छात्र कैसे कहता है, मुझे समझ नहीं आया। मैं पिछले दो साल से राजनीति में हूं, लेकिन पिछले 20 साल से सार्वजनिक जीवन में हूं। उसकी उम्र तक मेरे पास दो नेशनल अवॉर्ड थे।”

कंगना ने आगे लिखा, “हां, नई सांसद होने के कारण काम देखकर मैं हैरान थी, क्योंकि मैं फिल्ममेकर, कलाकार, निर्माता, पटकथा लेखक और उद्यमी भी हूं। उस जैसे पूरी तरह बेकार और बेरोजगार इंसान को कभी समझ नहीं आएगा कि हर समय इतनी ज्यादा मांग में रहने का क्या मतलब होता है। प्रिय सौरव, तुम्हारी समस्या पर्सनल है। तुम छात्र नहीं हो, सिर्फ बेकार हो। पहले कोई हुनर सीखो, वहीं से शुरुआत करो।”

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