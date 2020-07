बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने एक बार फिर करण जौहर (Karan Johar) और प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा(Aditya Chopra) पर हमला बोला है। रिपब्लिक टीवी के एक कार्यक्रम में कंगना ने आदित्य चोपड़ा पर आरोप लगाया है कि सुत्लान फिल्म को करने से मना करने पर उन्होंने धमकी दी थी। कंगना ने कहा है कि सुल्तना पहले उनको ऑफर हुई थी लेकिन वह सलमान खान के साथ फिल्म नहीं करना चाहती थी लिहाजा उन्होंने इसे करने से मना कर दिया था।

बकौल कंगना रनौत, मुझे सलमान खान की फिल्म सुल्तान ऑफर हुई थी। फिल्म के निर्देशक अली अब्बास जफर मेरे पास आए और फिल्म की कहानी सुनाई। मैंने तभी एक ब्लॉक बस्टर फिल्म दी थी। मैं खान के साथ फिल्म नहीं करना चाहती थी। मैं अपनी फिल्म करना चाहती थी। इसके लेकर आदित्य चोपड़ा के साथ मेरी मीटिंग भी हुई। मैंने तब इसे ना करने को लेकर उनसे इसके लिए माफी भी मांगी।

कंगना ने आगे कहा कि सुल्तान ना करने की मेरी बात आदित्य ने मान ली थी। सबकुछ ठीक था। लेकिन जब ये खबर बाहर आई कि मैंने सुल्तान करने से मना कर दिया है। फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तुम्हें मुझे ना कहने की। कंगना ने कहा कि आदित्य चोपड़ा ने उन्हें उनके करियर खत्म होने की धमकी दे डाली थी।

कंगना आगे कहती हैं, मैं एक गांव की लड़की हूं। मेरे लिए ये उपलब्धि है। मुझे ये छुपाना क्यों चाहिए। उनका रिएक्शन यही था कि तुम अब खत्म हो गई। अब तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे। आदित्य ने मैसेज किया कि तुम मीडिया के सामने गई और ना कहा। तुम अब खत्म हो गई।

