Kangana Ranaut Birthday: कंगना रनौत को एक बार फिर से नेशनल फिल्म अवॉर्ड से बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में नवाजा गया है। कंगना के फैंस उन्हें डबल बधाइयां दे रहे हैं क्योंकि आज 23 मार्च को कंगना का जन्मदिन भी है। लगातार 4 बार नेशनल फिल्म अवॉर्ड घर ले जाने वालीं एक्ट्रेस इस वक्त बी-टाउन में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। वहीं सोशल मीडिया पर बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान उर्फ केआरके ने नेशनल अवॉर्ड्स को लेकर निशाना साधा है। केआरके ने एक के बाद एक 4 ट्वीट किए। जिनमें उन्होंने कहा है कि नेशनल अवॉर्ड भी जोक बन गया है।

उन्होंने कहा-नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स को अब बीजेपी फिल्म अवॉर्ड्स फॉर भक्त कहा जाना चाहिए। एक पोस्ट में केआरके ने लिखा- ये नया भारत है, जोकर्स को नेशनल अवॉर्ड मिल रहा है और जोकर्स का ग्रुप विनर्स चुन रहा है। केआरके यहीं नहीं रुके उन्होंने आगे कहा- एक चीज जिससे में 100% कन्फर्म मानता हूं कि दीदी कंगना रनौत आने वाले तीन सालों तक ये अवॉर्ड जीतेंगी। चलो देश में कुछ तो परमनेंट हुआ।

बता दें, कंगना रनौत को फिल्म मणिकर्णिका और पंगा फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला है। इससे पहले साल 2008 में फिल्म फैशन के लिए सपोर्टिंग एक्ट्रेस और साल 2015 में तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला था।

इससे पहले साल 2014 में भी एक्ट्रेस को फिल्म क्वीन के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला था।

केआरके के इन ट्वीट्स को लोगों के भी ढेरों रिएक्शन मिल रहे हैं। कंगना के एक फैन ने केआरके को जवाब देते हुए लिखा- जरा कंगना की मणिकर्णिका और पंगा दोनों फिल्मों को ठीक से देखना और महसूस करना कि कितनी मेहनत लगी है। कंगना की अंदरूनी शक्ति कमाल है।

This is new India. Jokers are getting #NationalAwards and group of jokers are choosing the Winners!

केआरके ने अपने एक ट्वीट में कंगना की फिल्म पर सवाल उठाए हैं- कि मणिकर्णिका साल 2019 में रिलीज हुआ और पंगा फिल्म 2020 में फिर कैसे उन्हें ये अवॉर्ड पंगा के लिए मिल गया? केआरके ने आगे कहा कि बीजेपी ने ये कन्फर्म कर दिया कि यहां कोई रूल नहीं है। कुछ भी कभी भी हो सकता है।

जस्ट मी नाम से एक यूजर ने कमेंट किया और कहा- भाई आप बड़े क्रिटिक हो लेकिन आपको रूल भी पचा चलना चाहिए ना? पंगा साल 2019 में सर्टिफाइड हुई है और रिलीज 2020 में हुई है। तो कोई भी गवर्नमेंट अवॉर्ड स्टेट या सेंट्रल उन्हें सर्टिफाइड डेट के हिसाब से अवॉर्ड देगी। ये नया रूल नहीं है सालों से आ रहा है।

Film #Manikarnika released in 2019 and film #Panga released in 2020. But Deedi #KanganaRanaut got award for both the films in 2021. Means #BJP has confirmed that there are no rules, no terms and conditions for anything during its rule. Anything can happen any time.

— KRK (@kamaalrkhan) March 23, 2021