बॉलीवुड की ‘क्वीन’ और सांसद कंगना रनौत आज 23 मार्च को 40 साल की हो गई हैं। अभिनेत्री का जन्म हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुआ और आज इसी लोकसभा सीट से वह भारतीय जनता पार्टी की सांसद भी हैं। फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति में सफलता हासिल कर चुकी एक्ट्रेस ने साल 2006 में अपने करियर की शुरुआत की थी। कंगना को इंडस्ट्री में 19 साल हो गए हैं और उन्होंने अभी तक 35 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। इनमें से उनकी कुछ मूवीज हिट हुई, तो कई फ्लॉप रहीं। चलिए आज अभिनेत्री के जन्मदिन पर जानते हैं उनके करियर के बारे में।

हिमाचल प्रदेश में हुआ कंगना का जन्म

कंगना रनौत का जन्म 23 मार्च, 1986 को हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के एक छोटे से कस्बे, भाम्बला (अब सूरजपुर) में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनकी मां आशा रनौत स्कूल टीचर रहीं, तो पिता अमरदीप रनौत बिजनेसमैन। इसके अलावा कंगना के परिवार में उनकी एक बड़ी बहन रंगोली चंदेल और छोटा भाई अक्षत है।

यह भी पढ़ें: अमृतसर में बना है ‘धुरंधर 2’ में दिखाया गया ‘हमजा’ का आलीशान बंगला, यहां देखें 20 हजार स्क्वायर फीट में फैले इस महल के अंदर की तस्वीरें

कंगना रनौत जॉइंट फैमिली में पली-बढ़ीं, उनके दादा एक IAS अधिकारी थे। वहीं, परदादा सरजू सिंह रनौत विधानसभा के सदस्य थे। एक्ट्रेस ने अपनी शुरुआती पढ़ाई चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल से पूरी की। कंगना के माता-पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन कंगना का कुछ अलग करना था। हालांकि, ज्यादा जोर देने पर एक्ट्रेस ने ऑल इंडिया प्री-मेडिकल टेस्ट की तैयारी की, लेकिन वह परीक्षा देने नहीं गईं। इसके बाद लगभग 16 साल की उम्र में वह दिल्ली आ गईं।

दिल्ली आने के बाद अभिनेत्री ने कुछ समय तक मॉडलिंग की और फिर अस्मिता थिएटर ग्रुप में शामिल हो गईं। यहां उन्होंने थिएटर डायरेक्टर अरविंद गौर से ट्रेनिंग ली। थिएटर करने के बाद कंगना ने फिल्मों में अपना करियर बनाने के बारे में सोचा और मुंबई जाने का फैसला किया। वहां उन्होंने आशा चंद्रा के ड्रामा स्कूल में 4 महीने का एक्टिंग कोर्स भी किया।

2006 में की करियर की शुरुआत

मुंबई आने के बाद कंगना रनौत को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि, उन्होंने हार नहीं मानी और साल 2006 में आई अनुराग बसु की फिल्म ‘गैंगस्टर’ से अपने करियर की शुरुआत की। एक्ट्रेस की डेब्यू मूवी हिट रही और इसके लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला। साल 2006 में ही कंगना की दूसरी मूवी ‘वो लम्हें’ आई, जो फ्लॉप हो गई।

कंगना ने साल 2006 से 2025 तक अपने 19 साल के करियर में लगभग 40 फिल्में की। साल 2007 में उनकी दो फिल्में ‘शाकालाका बूम बूम’ आई, जो फ्लॉप हुई। इसके बाद ‘लाइफ इन अ… मेट्रो’ आई और यह एवरेज साबित हुई। फिर साल 2008 में ‘फैशन’ आई, जिसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला, जो उनके अभिनय की भी खूब तारीफ हुई।

कंगना रनौत ने साल 2009 में ‘राज: द मिस्ट्री कंटीन्यूज़’, 2010 में ‘वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई’ जैसी हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें अक्सर एक जैसे (मेंटल या परेशान किरदारों) रोल मिलने के लिए आलोचना भी झेलनी पड़ी। इसके बाद वह साल 2011 में आई मूवी ‘तनु वेड्स मनु’ में नजर आईं, जिसमें उनके कॉमिक रोल को लोगों ने काफी पसंद किया। हालांकि, इसके बाद उन्हें फिर से छोटे और ग्लैमरस रोल मिलने लगे।

कंगना रनौत के करियर में 2013 में सुधार आया, जब उन्होंने सुपरहीरो फिल्म ‘क्रृष 3

में एक म्यूटेंट का रोल निभाया। यह फिल्म उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। इसके बाद उन्होंने लगातार दो नेशनल अवॉर्ड जीते- पहला साल 2014 में आई फिल्म ‘क्वीन’ के लिए और दूसरा 2015 में आई ‘तनु वेड्स मनु रिटर्न्स’ के लिए मिला था।

यह फिल्म उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला-प्रधान हिंदी फिल्म भी बनी। फिर अभिनेत्री के करियर में गिरावट आई और उनकी कई फिल्में फ्लॉप हुईं। इसमें ‘तेज’, ‘मिले न मिले हम’, ‘रास्कल्स’, ‘नॉक ऑउट’ और ‘रंगून’ समेत कई नाम शामिल थे। फिर साल 2019 में मूवी ‘मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ़ झांसी’ आई। यह मूवी एवरेज साबित हुई, जिसे एक्ट्रेस ने को-डायरेक्ट भी किया था।

फिर साल 2020 में आई मूवी ‘पंगा’ के लिए कंगना रनौत को चौथा नेशनल अवॉर्ड मिला। कंगना की आखिरी फिल्म ‘इमरजेंसी’ 2025 में रिलीज हुई है, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी का किरदार निभाया था। हालांकि, उनकी इस मूवी को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला और यह फ्लॉप हो गई।

कंगना का पॉलिटिकल करियर

कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। उन्होंने साल 2024 में हिमाचल प्रदेश के मंडी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के अपने प्रतिद्वंद्वी विक्रमादित्य सिंह को 74,000 से अधिक वोटों से हराया था।

यह भी पढ़ें: रणवीर सिंह की फिल्म ने लगातार दूसरे दिन की 100 करोड़ से ज्यादा कमाई, वर्ल्डवाइड हुआ 600 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस