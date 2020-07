Kangana Ranaut: कंगना रनौत नेपोटिज्म को लेकर खुल कर बयान दे रही हैं। वहीं कुछ सेलेब्स उनके साथ खड़े दिख रहे हैं और उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहीं कुछ सेलेब्स हैं जो उनपर तंज कसते औऱ उनके खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने कंगना के लिए कुछ ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने कंगना पर इल्जाम लगाया है कि एक्ट्रेस कंगना डायरेक्टर्स को गालियां देती हैं। तभी कोई उनके साथ काम नहीं करना चाहता। अनुराग के ट्वीट्स देख कर कंगना रनौत भी भड़की नजर आईं और अपने ऑफीशियल ट्विटर अकाउंट से अनुराग को करारा जवाब देती दिखीं।

अनुराग ने अपने पहले ट्वीट में लिखा- ‘कल कंगना का एक इंटरव्यू देखा। एक वक्त था जब वह मेरी अच्छी दोस्त हुआ करती थीं। मेरी हर फिल्म में आगे आकर मेरा हौंसला बढ़ाया करती थी। लेकिन इस नई कंगना को मैं नहीं जानता। अभी कंगना का ये डरावना इंटरव्यू देखा, जो मणिकर्णिका की रिलीज के बिलकुल बाद का है।’ वीडियो में कंगान एयरपोर्ट से बाहर निकलती दिखती हैं और उनसे सोनू सूद और फिल्म डायरेक्टर क्रिश को लेकर सवाल किए जाते हैं जिसका कंगना बड़े सरल जवाब देती हैं।

अगले ट्वीट में अनुराग लिखते हैं- ‘Success और ताक़त का नशा हर किसी को बराबर बहकाता है। चाहे वो insider हो या outsider। ‘मुझसे सीखिए , मेरे जैसा बनिए’, यह बात मैंने 2015 से पहले उसके मुंह से कभी नहीं सुनी। और तब से अब तक बात यहां आ पहुंची है कि जो मेरे साथ नहीं है वो सब मतलबी और चापलूस हैं।’

अनुराग ने फिर एक ट्वीट किया और कहा- ‘अपने सभी निर्देशकों को जो गाली देती है, जो एडिट में बैठ कर सभी सह कलाकारों के रोल काटती है, जिसके साथ उसके कोई भी पुराने निर्देशक जो सभी कंगना को सराहते थे, उसके साथ काम करने से दूर भागते हैं। यह ताक़त जो कंगना को लगता है उसने कमायी है, दूसरों को दबाने की।’

Here is mini Mahesh Bhatt telling Kangana she is all alone and surrounded by fake people who are using her, anti nationals, urban naxals the way they protect terrorists now protecting movie mafia https://t.co/PjP9JJ3Ymy

