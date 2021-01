कंगना रनौत बेबाकी से विरोधियों को जवाब देते के लिए खूब जानी जाती हैं। इस बार कंगना रनौत की बहस कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा से होती दिखी। सोशल मीडिया पर कंगना रनौत ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें पवन खे़ड़ा ने कंगना का उपहास करते हुए उनके ट्वीट पर रिप्लाई किया। इस पर कंगना ने भी पवन खेड़ा को जवाब दिया। ऐसे में दोनों के बीच बहस शुरू हो गई।

कंगना रनौत ने अपने फर्स्ट पोस्ट में ट्वीट किया था- बहुत से लोग मेरे बहस करने की शक्ति से जलते हैं। हर एक टॉपिक पर मैं बहस कर सकती हूं। मैं जैसे अपने विरोधी की साइकॉलोजिकल लेयर को एक एक कर हटाती हूं और एक्स-रे की तरह किसी सब्जेक्ट में घुस जाती हूं। इससे उन्हें परेशानी है। मुझपर गुस्सा मत करो, जलो मत। अपने आप को शार्प करो खुद पर सही जगह पर इंवेस्ट करो।

कंगना के इस पोस्ट पर कांग्रेस प्रवक्ता ने एक्ट्रेस को जवाब में लिखा- साल 2021 ने यह वादा किया है कि ऐसे ही वह एंटरटेनिंग रहने वाला है।इस पर कंगना रनौत ने पवन खेड़ा को जवाब दिया और कहा- हंस लो मुझ पर, जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तब हर शख्स मुझ पर हंसा था। वो मेरी भाषा शैली मेरे बोलने के तरीके पर हंसे। मेरे बालों पर हंसे, मेरे कपड़ों पर हंसे। मेरी बुरी इंग्लिश पर हंसे। वो हंसे इसके बाद वो रोए। वो अब भी रो रहे हैं। हाहाहा हंसो। जोर जोर से हंसों।

Let’s not make martyrdom thrust on ourselves. I came from a small city and went through a lot of struggles in Delhi and made a mark for myself.

But my struggles do not make me a martyr. https://t.co/DAaAeKtNA9

— Pawan Khera (@Pawankhera) January 6, 2021