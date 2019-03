Kangana Ranaut: कंगना रनौत के जन्मदिन पर उनके फैन्स को खुशी की खबर मिली है। कंगना मणिकर्णिका की सक्सेस के बाद अब फिर से बड़े पर्दे पर एक और बायोपिक ला रही हैं। इस बार कंगना रनौत तमिलनाडु की सीएम रह चुकीं जयललिता का किरदार निभाती नजर आएंगी। जी हां, कंगना जयललिता की बायोपिक में उनका रोल निभाने जा रही हैं। हाल ही में ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी।

उन्होंने लिखा- ‘बिग ब्रेकिंग, कंगना रनौत जयललिता का किरदार निभाएंगी। यह बायोपिक दो भाषाओं में बनेगी। इस फिल्म का टाइटल तमिल में होगा- Thalaivi, वहीं हिंदी में फिल्म का नाम JAYA होगा। इस फिल्म को एएल विजय डायरेक्ट करेंगे। इसकी कहानी को बाहुबली के लेखक केवी विजेंद्रा प्रसाद ने लिखा है। बता दें इन्होंने ही फिल्म मणिकर्णिका को भी लिखा है। फिल्म के प्रोड्यूसर होंगे- विष्णु वर्धन इंदूरी और शैलेश आर सिंह।’

#BigNews: Kangana Ranaut to play Jayalalithaa… Biopic will be made in two languages. Titled #Thalaivi in Tamil and #Jaya in Hindi… Directed by AL Vijay… Written by KV Vijayendra Prasad [#Baahubali and #Manikarnika]… Produced by Vishnu Vardhan Induri and Shaailesh R Singh.

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 23, 2019