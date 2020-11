कंगना रनौत ने मनाली से पहली बर्फबारी की तस्वीरें शेयर की हैं। सोशल मीडिया पर कंगना के लग्जरी घर की फोटोज नजर आ रही हैं जिसमें एक्ट्रेस का घर पूरी तरह से बर्फ की चादर से ढका हुआ है। कंगना ने फोटोज शेयर कर कैप्शन में लिखा है- ‘आज कुछ चिलिंग, ठंडा कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मेरे घर के केयरटेकर्स ने मनाली में पहले स्नो फॉल की सुबह सुबह वाली कुछ ग्लिम्प्स शेयर की हैं।’

कंगना की ये फोटोज फैंस का खूब दिल जीत रही हैं। कंगना के चाहने वाले उनके घर की इन तस्वीरों को देख कर कह रहे हैं- स्वर्ग से भी सुंदर, तो किसी ने कहा- ब्यूटीफुल। तो किसी ने कंगना की कुछ तस्वीरें शेयर कीं जिसमें कंगना बहन रंगोली के साथ मिल कर बर्फ में खेलती दिख रही हैं। फैंस फोटोज देख कहने लगे- ‘यहां कुछ मैजिकल और पीसफुल है। बर्फ देख कर बचपना बाहर आ जाता है।’ कंगना के एक फैन ने कहा- मैम बर्फ में खेलते हुए और तस्वीरें शेयर करना।

तो किसी ने कंगना के बंगले की खूब तारीफ की। बताते चलें, कंगना का ये लग्जरी हाउस कुछ वक्त पहले भी काफी चर्चाओं में रहा है। कंगना का मनाली वाला घर करीब 30 करोड़ की लागत से बना है। इससे पहले कंगना का मुंबई पाली हिल वाला घर भी काफी सुर्खियों में था जो कि 20 करोड़ के करीब कीमत वाला बताया गया था।

Received some chilling pictures of my house from my caretakers ha ha here’s a glimpse of first snow fall in Manali this morning pic.twitter.com/3FX4ADKbtg

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) November 26, 2020