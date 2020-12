कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ के बीच के ट्वीटर वार का अभी अंत नज़र नहीं आ रहा। कंगना रनौत आज लगातार दिलजीत दोसांझ पर हमलावर दिखीं हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया यूज़र का एक ट्वीट शेयर करते हुए कहा कि दिलजीत को यह कानून आप पंजाबी ने समझा दीजिए। इस ट्वीट के माध्यम से कंगना से दिलजीत दोसांझ की मज़ाक उड़ाया है जिसपर यूजर्स भी खूब कमेंट कर रहे हैं।

कंगना का ट्वीट था, ‘शुक्रिया पाजी, आप लोकल क्रांतिकारी दिलजीत दोसांझ को भी पंजाबी में समझा दो प्लीज़। मुझसे बहुत गुस्सा हो गया था वो, जब मैंने समझाने की कोशिश की।’ कंगना ने जो ट्वीट शेयर किया है उसमें यूज़र ने अपने ढंग से किसानों और सरकार के पक्ष को हिंदी में रखने की कोशिश की थी। हजारों लोग कंगना के ट्वीट पर अपनी बात रख रहे हैं। ट्रुथ सीकर नाम के यूज़र ने लिखा, ‘भाई (दिलजीत दोसांझ) ने जो एक करोड़ दिया है, मैं कहता हूं कि ED को उसकी जांच करनी चाहिए। क्या उन्हें वो फंड विदेशों से मिला कि वो उसे भारत में फंड के रूप में दें?’

शुभम चटर्जी लिखते हैं, ‘दिलजीत जैसे लोगों का पेट पंजाब के लोगों से चलता है। तो वो लोग सपोर्ट तो करेंगे ही चाहे सही हो या गलत, वरना भूखा मरना पड़ेगा बेचारों को।’ गुरमिंदर सिंह लिखते हैं, ‘उन्हें (दिलजीत दोसांझ) पब्लिसिटी की जरूरत नहीं, वो एक हीरो और चैंपियन हैं।

Thank you paji local krantikari @diljitdosanjh ji ko punjabi mein samjhado please

Mujhse bahut gussa ho gaye the woh jab maine samjhane ki koshish ki https://t.co/KOe1Qljxcm

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) December 11, 2020