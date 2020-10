बिग बॉस 7 की कंटेस्टेंट रह चुकीं काम्या पंजाबी सीजन 14 को बहुत अच्छे से फॉलो कर रही हैं। ऐसे में घर सदस्यों की एक एक एक्टिविटी पर उनकी बारीक नजर है। लगातार सोशल मीडिया पर वह अपना नजरिया और बिग बॉस रिव्यूज शेयर कर रही हैं। वहीं काम्या अपनी को एक्टर रूबिना को फुल सपोर्ट करती दिख रही हैं। तो दूसरी तरफ पवित्र पूनिया को आड़े हाथों लेती नजर आ रही हैं।

इस बार भी पवित्र को लेकर काम्या पंजाबी ने दो ट्वीट किए हैं जिसमें वह पवित्र को ‘भीगी बिल्ली’ कह रही हैं। अपने पहले ट्वीट में वह कविता कौशिक से झगड़ने पर पवित्र को फटकारती हैं। कविता और पवित्र की घर के अंदर लड़ाई घर के रूल्स को लेकर हो गई थी। जिसमें दोनों के बीच काफी कहा सुनी हो गई थी।

ऐसे में काम्या ने कहा- ‘सॉरी मैडम पवित्र पूनिया लेकिन कविता कौशिक की वजह से थोड़ी सी फुटेज तुम्हें मिल गई। 2 हफ्तों से घर पर तुम लोग हो और फिर भी कोई नया आकर तुम्हें रूल्स बता रहा है। शर्म वैसे तुम्हें आनी चाहिए। तुम बस पीठ पीछे बातें करते रहो हमेशा की तरह।’

Sorry madam #PavitraPuniya but @Iamkavitak ke wajah se thodi si footage tumhe mil gayi waise 2weeks se ghar par tum log ho,phir bhi koi naya aakar tumhe rules bata raha hai! Sharam waise tumhe aani chahiye!Tum bas pith pichhe baat kar raho hamesha ki tarah #bb14 @ColorsTV

अपने अगले ट्वीट में काम्या पंजाबी ने कहा- ”ओह दादा! डियर पवित्र पूनिया जितनी भी चिढ़ने वाली बातें आपने कहीं कविता कौशिक के बारे में वो सारी बातें अगर आप कविता के मुंह पर कहतीं तो दम और दादा दोनों नजर आता आपमें। लेकिन सॉरी आप कविता के सामने दादा तो दूर भीगी बिल्ली लगी।’

Ohhhhh Dada dear #PavitraPunia jitni bhi chirne waali baatien aapne kahi #KavitaKaushik ke baare meh woh saari baatien aap agar @Iamkavitak ke muh par kehti toh dum aur dada dono nazar aata aap meh but sorry to say aap kavita ke saamne dada toh durr bhigi billi lagi #bb14

काम्या ने इसके बाद राहुल वैद्या को निशाने पर लिया। राहुल के लिए काम्या बोलीं- ‘नेपोटिज्म? सीरियस्ली? ओह नो राहुल वैद्या ये बिलकुल भी जरूरी नहीं था यहां। यार सीधे-सीधे निक्की कह देता। वेल डन जान होप तुम अब उसके पास वापस नहीं जाओगे।’

Nepotism? Seriously? Oh no @rahulvaidya23 this was so not required! Yaar sidhe sidhe #Nikki keh deta #bb14 @ColorsTV

Welldone #JaanKumarSanu hope u dont go back to her now!

— Kamya Shalabh Dang (@iamkamyapunjabi) October 27, 2020