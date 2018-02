पाकिस्तानी क्रिकेटर कामरान अकमल हाल ही में पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान से मिले। माहिरा ने शाहरुख खान की फिल्म रईस में काम किया था। मुलाकात के दौरान उन्होंने माहिरा के साथ एक सेल्फी भी ली जिसे उन्होंने बाद में अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट भी किया। हालांकि इस ट्वीट के दौरान उन्होंने अंग्रेजी में जो मैसेज लिखा था वह गलत हो गया जिसके चलते कामरान को सोशल मीडिया पर ट्रोल कर दिया गया। माहिरा के साथ ली गई इस तस्वीर के कैप्शन में कामरान ने कैप्शन दिया- मेरी पसंदीदा एक्ट्रेसेज में से एक माहिरा खान का मैं पेशावर जालमी परिवार में स्वागत करता हूं। उनसे मिल कर बहुत अच्छा लगा। वह बहुत ही अच्छी प्यारी और सादगीपूर्ण महिला हैं।

कामरान ने लिखा- वह जालमी का सपोर्ट करती हैं। उनके इस ट्वीट पर यूजर्स ने कामरान की फिरकी ली है। एक यूजर ने कमेंट बॉक्स में लिखा- एक्टर या एक्ट्रेस? हम एशियाई लोग अंग्रेजी से इतने ज्यादा प्रभावित क्यों हैं? यदि आपको लगता है कि सेलेब्रिटी होने के नाते आपके ट्वीट्स की ग्रामर में दिक्कत आ सकती है तो आपको ट्वीट करने से पहले डबल चेक कर लेना चाहिए। बेहतर है कि आप क्रिकेट एक्टिविटीज और फिटनेस पर ज्यादा ध्यान दें। एक अन्य यूजर ने भी लिखा- एक्टर नहीं एक्ट्रेस बेवकूफ। इसी तरह के तमाम ट्वीट सोशल मीडिया पर किए गए हैं।

i welcome @TheMahiraKhan to @PeshawarZalmi family one of my fav actor..pleased to meet her.such a nice,sweet& humbled lady she is#supportZalmi #YellowStorm pic.twitter.com/iVNTHVXbLD

— Kamran Akmal (@KamiAkmal23) February 13, 2018